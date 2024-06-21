22 червня — 849 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- У ніч проти 22 червня російське військо знову завдало удару по енергетичній інфраструктурі України. Атаковано об’єкти оператора системи передачі у південному та західному регіонах.
- Рада ЄС підтвердила 25 червня початок переговорів про вступ до Євросоюзу з Україною і Молдовою.
- Нідерланди у кооперації ще з однією країною поставлять Україні систему Patriot.
- У Німеччині заарештували трьох ймовірних шпигунів, серед яких є українець.
- Україна обмежує в’їзд громадян Ізраїлю у відповідь на дії Тель-Авіву.
МВС: 70% складу Нацгвардії зараз на фронті, до вторгнення ця частка становила 20%
На сьогодні 70% особового складу Національної гвардії України перебуває в зоні бойових дій у підпорядкуванні головнокомандувача ЗСУ. У мирний час частка Нацгвардії на фронті становила тільки 20%.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Основними функціями України в мирний час було забезпечення громадської безпеки і порядку, охорона об'єктів критичної інфраструктури, диппредставництв та консульств, конвоювання.
Обстріл Сумщини 22 червня: де були влучання
Обласна військова адміністрація Сумщини повідомила, що 22 червня Росія здійснила 30 обстрілів області. Зафіксовано 91 вибух. Ударів зазнали десять громад: Краснопільська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Есманьська, Юнаківська, Миколаївська, Білопільська, Середино-Будська, Хотінська та Глухівська.
Кількість поранених у Харкові збільшилася до 56
Кількість поранених у Харкові зросла: про 56 потерпілих внаслідок авіаударів РФ повідомила пресслужба поліції регіону.
Росія перед травневим наступом на Харківщину на 90 тисяч солдатів — AP
Росія перед наступом на північ Харківщини приготувала щонайменше 90 тисяч військових, які збиралися ввійти в Україну. Їх відкинули завдяки тому, що США дозволили бити американською зброєю по РФ.
Про це агентству Associated Press повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.
ЗСУ перед травневим наступом Росії розуміли, що будуть нові штурмові дії, спрямовані на відволікання від боїв на Донеччині.
"Раніше ми не могли націлюватися на них. Це було досить складно. Усі склади з боєприпасами та іншими ресурсами були розташовані на відстані 20 кілометрів від того, що ми могли вразити", — розповів Гаврилюк.
Дуда прилетів з візитом до Китаю: із Сі Цзіньпіном говоритиме про безпеку в Європі
Президент Польщі Анджей Дуда 22 червня прибув з офіційним візитом до Китаю. Він зустрінеться із Сі Цзіньпіном. Основні питання розмови — безпека та економічні питання, зокрема торгівля.
Дуда анонсував, що говоритиме із Цзіньпіном про безпекову ситуацію в Східній Європі.
"Цей візит дуже важливий для нашої безпеки в Європі. Ми знаємо, що Китай є наддержавою, знаємо, що він має дружні відносини не тільки з Білоруссю, але й з Росією, а Росія сьогодні є агресором в Україні. І це те, що я хотів би обговорити з Президентом Сі Цзіньпіном", — повідомив Дуда.
Європейський суд з прав людини розгляне питання Криму: юристка КРЦ пояснила значення для України
Європейський суд з прав людини оголосить рішення Великої палати суду у справі "Україна проти Росії (щодо Криму)", яку порушили ще 2014 року, 25 червня. Юристка Кримськотатарського Ресурсного Центру (КРЦ) Людмила Коротких пояснила, чому це важливо для України.
Коротких наголосила, що на засіданні будуть обговорюватися дві справи, пов'язані з об'єднаними заявами, поданими у 2014-2015 роках та однією, поданою у 2018 році. Попередні засідання вже відбулися, і Європейський Суд з прав людини визнав більшість претензій України частково прийнятними. Юристка наголосила, що це є типовою практикою, коли суд не задовольняє позов у повному обсязі. Друге слухання в одній із цих справ вже відбулося, і розгляд справи відбувся по суті.
"Особлива важливість цієї справи щодо Криму полягає у тому, що ще на етапі розгляду заяви про прийнятність було встановлено, що Російська Федерація з 27 лютого 2014 року здійснює ефективний контроль над територією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, застосовуючи своє власне законодавство на території півострова. Таким чином, суд визнав, що за всі події, які відбувалися після цієї дати, відповідальність несе Російська Федерація" — зазначила Коротких.
УДар по Харкову 22 яервня: поранених стало 52
Харківська обласна прокуратура повідомила, що станом на 20:20 кількість постраждалих у Харкові від російського удару авіабомбами зросла до 52 людей, серед них 23 чоловіки, 26 жінок та троє дівчат віком 12, 13 та 17 років. Ще троє людей загинули.
Зведення Генштабу ввечері 22 червня: на фронті сталося 121 боєзіткнення
Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 121. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку, передає Генеральний штаб ЗСУ станом на 19:00 22 червня.
Харківський напрямок. Крім удару по Харкову, РФ чотирма керованими авіаційними бомбами атакувала Веселе, ще по одній КАБ противник скинув на населені пункти Вовчанськ, Лісне та Липці. Двічі росіяни намагалися атакувати в районі Вовчанська, одну штурмову дію наші воїни відбили, ще один бій триває.
На Куп’янському напрямку ЗСУ від початку доби відбивали 14 штурмових дій окупаційних військ біля Синьківки, Степової Новоселівки, Андріївки, М’ясожарівки, Стельмахівки та Піщаного. Ще три боєзіткнення тривають.
Вісім атак противника не мали успіху поблизу населених пунктів Терни та Невське на Лиманському напрямку.
На Краматорському напрямку противник чотири рази намагався вибити українські підрозділи із займаних позицій поблизу Іванівського, Григорівки та Нового. Три атаки українські військові відбили, одна триває.
На Торецькому напрямку кількість штурмів РФ збільшилась до 14. Підрозділи Сил оборони України відбили 8 штурмових дій, шість атак ще продовжуються.
На Покровському напрямку росіяни не зменшують темпів наступу. Від початку доби вони 38 разів атакували оборонні рубежі українських військових. Успіху не мали 27 штурмів агресора, ще 11 ворожих атак – тривають.
Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Від початку дня російська армія атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Загальна кількість атак тут зросла до 14, з яких вісім відбито та шість ще тривають.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
За червень Росія скинула на Україну вже понад 2400 КАБів — Зеленський
Від початку червня 2024 року росіяни застосували проти України вже більш ніж 2400 керованих авіабомб, із них близько 700 скинули на Харківську область.
"Завдаються такі російські удари [КАБами] й по Донеччині, і по інших наших прифронтових та прикордонних регіонах просто щоденно", — додав президент.
Глава держави також 22 червня заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова про забезпечення українських сил і постачання від міжнародних партнерів.
У Харкові знову зросла кількість поранених після удару 22 червня
До 43 збільшилася кількість поранених внаслідок авіаударів по Харкову, повідомила пресслужба поліції Харківщини. У тяжкому стані перебувають шестеро людей, серед яких одна дитина.
FT: із Сербії до України через треті країни потрапили снаряди на €800 млн
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну експорт боєприпасів, які потрапили до України із Сербії через треті країни (США, Іспанія, Чехія тощо), становить вартість близько 800 мільйонів євро.
Президент Сербії Александр Вучич назвав таку цифру в цілому точною. Він представив експорт боєприпасів як бізнес-можливість для своєї країни і не вважає, що таким чином стає на чийсь бік у війні.
Майже 25 атак військ РФ на Нікопольщину сталося протягом дня
Впродовж 22 червня війська РФ атакували Нікопольщину майже 25 разів. Залучили артилерію і дрони-камікадзе.
Як розповів очільник Дніпропетровської облвійськадміністрації Сергій Лисак, російська армія вдарила по самому Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджені агрофірма, три приватні будинки, господарська споруда, авто.
Наслідки вечірніх ударів уточнюють. Загиблих і поранених немає.
Графіки відключень світла в Україні на 23 червня
У неділю, 23 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише у вечірні години з 19:00 до 23:00. Про це повідомила НЕК "Укренерго".
Росіяни обстрілюють Торецьк: двоє загиблих та двоє поранених
Протягом 22 червня російські війська обстрілюють Торецьк з артилерії та завдають по місту авіаударів. Двоє людей загинули, ще двоє поранені.
Про це Суспільне Донбас розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.
"22 червня 2024 року окупаційні війська з самого ранку обстрілюють Торецьк. О 07:30 внаслідок атаки зазнала осколкового поранення 55-річна жінка. Вже о 10:00 ворог завдав по місту чергового артилерійського удару. Від влучання засобу ураження травмовано чоловіка 77 років", — повідомила Мєдвєдєва.
У Харкові вже 37 поранених через обстріл снарядами УМПБ Д-30
До 37 збільшилася кількість поранених внаслідок авіаудару по житловому будинку біля автовокзалу, повідомив начальник слідчих поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Кількість жертв може збільшуватися — зараз триває рятувальна операція, адже ударом була зруйнована житлова п'ятиповерхівка. Серед поранених на проспекті Гагаріна — дві неповнолітні дівчини, 12 та 13 років. Одна з них у тяжкому стані", — йдеться в повідомленні.
Три російських УМПБ влучили в завод у Холодногірському районі Харкова: є загиблий та поранені
Вдень 22 червня росіяни вдарили по Харкову чотирма планерувальними снарядами УМПБ Д-30. Три з них влучили у виробниче підприємство у Холодногірському районі міста. Внаслідок удару загинув охоронець, поранені четверо людей.
Про це Суспільне Харків розказав керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.
Стало відомо, які пошкодження внаслідок атаки РФ отримав Івано-Франківський університет нафти і газу
22 червня внаслідок атаки РФ отримав пошкодження Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Один із корпусів зруйнований на 50%, розповів ректор закладу Ігор Чудик.
"Усі вікна, все внутрішнє наповнення, лабораторна база, навчальна база — зруйновані. Це — корпус, який відповідав за певні процеси, навчання і сертифікації працівників нафтогазової галузі. Поруч розташований інший, значно більший корпус. У ньому пошкоджене заскління, дахові поверхні. Також пошкоджений сам каркас. З'явилися тріщини. Він потребує докладного вивчення щодо стійкості та подальшої експлуатації", — сказав Чудик.
ЄС та Україна підпишуть безпекову угоду, імовірно, 26 червня
Україна та Європейський Союз укладуть двосторонню безпекову угоду, імовірно, 26 червня. Її підпише президент Володимир Зеленський.
Про це повідомив кореспондент "Укрінформу" та видання DW із посиланням на виступ високопосадовця ЄС у Брюсселі 21 червня.
"Ми очікуємо, що міністри обговорять безпекові зобов’язання, роботу над якими ми вже майже завершили. Ми сподіваємося, що вони будуть підписані між ЄС і Україною до кінця місяця", — сказав посадовець.
У Харкові вже троє загиблих після удару КАБами — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар Росії по житловому будинку Харкова 22 червня. Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих, сказав глава держави.
Сирський поговорив із американським командиром
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поговорив із Головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном.
"Поділився своїм баченням обстановки на полі бою після поїздки на фронт. Обговорили аспекти матеріально-технічної допомоги Україні та питання підвищення якості підготовки наших військ", — написав головком.
У Харкові вже 18 поранених
Кількість постраждалих через удари військових РФ по Харкову 22 червня зросла до 18, повідомив міський голова Терехов.
Російські війська обстріляли Херсон: травмовані двоє чоловіків
Росія близько третьої години дня 22 червня обстріляла Дніпровський район Херсона, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Двоє чоловіків віком 37 та 44 років отримали мінно-вибухові травми, обидва в лікарні.
У Харкові після ударів РФ є загиблі
За попередньою інформацією медиків екстреної допомоги, загинули двоє людей. Про це повідомив Олег Синєгубов.
Внаслідок влучання авіабомби частково зруйнована зовнішня стіна житлового будинку, зруйновані квартири щонайменше на трьох поверхах, передає кореспондент Суспільне Харків.
У Харкові чути вибухи — мер
У Харкові близько 15:15 пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Попередньо, було чотири удари по житловій забудові. Удари підтвердив і голова ОВА Олег Синєгубов.
Два танки, станція РЕБ, 98 військових за добу: що відомо про втрати РФ на півдні
Українські військові на півдні протягом доби ліквідували 98 російських солдатів і знищили 52 одиниці озброєння та військової техніки армії РФ.
Про це у Telegram 22 червня інформують Сили оборони півдня.
Бійці Сил оборони також завдали ударів по трьом спостережним та чотирьом польовим пунктам боєпостачання росіян, йдеться у повідомленні
Уразили два танки, 14 гармат, станцію радіоелектронної боротьби, два міномети, розвідувальний БпЛА, 13 одиниць автобронетехніки, п'ять мотоциклів, квадроцикл, ретранслятор і 12 човнів із числа озброєння військових РФ, написано у дописі.
Віддав наказ про обстріл сіл Харківщини: СБУ повідомила про підозру російському полковнику Олександру Лазарєву
45-річний полковник Олександр Лазарєв, за даними слідства, віддавав накази про обстріли з "Градів" сіл Малинівки та Коробочкиного на Харківщині у 2022 році. Йому оголосили підозру про порушення законів та звичаїв війни.
Про це йдеться у тексті підозри Служби безпеки України, опублікованій на сайті Офісу генпрокурора.
Хто такий Олександр Лазарєв
Згідно з даними СБУ, Олександр Лазарєв — уродженець села Арського Ульяновської області РФ, зареєстрований у Наро-Фомінську Московської області.
Станом на 24 лютого 2022 року він — начальник штабу — заступник командира 18 мотострілецької дивізії 11 Армійського корпусу Балтійського флоту Західного військового округу, до складу якої входить 9 мотострілецький полк.
У Києві посеред вулиці побили ветерана, поліція відкрила кримінальну справу
Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття в Дарницькому районі колишнього військового, а нині волонтера. Сутичку спровокував раптовий конфлікт. Слідчі з'ясовують обставини.
Про початок розслідування інциденту поінформувала поліція Києва у Facebook.
До столичної поліції звернувся сам потерпілий 21 червня близько 23:40. Киянин повідомив про те, що на вулиці у Дарницькому районі його побив невідомий. На місце події прибула слідчо-оперативна група та екіпаж патрульної поліції.
Попередньо встановилено, що через раптовий конфлікт сталася бійка між чоловіком та 17-річним хлопцем. Двоє повнолітніх друзів підлітка перебували поруч і були свідками сутички.
Правоохоронці доставили всіх учасників інциденту до Дарницького управління поліції для з'ясування обставин.
За фактом події відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 125 КК України - умисне легке тілесне ушкодження. Поліцейські надали потерпілому направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих травм.
"Всі учасники інциденту встановлені, з ними тривають першочергові слідчі дії", —зазначають у поліції.
Одеська облрада просить Кабмін визнати охоронні агентства критичною інфраструктурою і забронювати працівників
Одеська обласна рада направила до уряду пропозицію щодо бронювання 50% працівників охоронних агенцій.
Відповідне рішення прийняли на сесії облради 21 червня.
З доповіддю про бронювання охоронців виступив депутат Сергій Червяков. Він розповів, що до комісії з питань правової політики надійшов лист від Одеського регіонального представництва громадської спілки "Федерація професіоналів безпеки України", в якому йшлось про включення до обʼєктів критичної інфраструктури субʼєктів охоронної діяльності з подальшою можливістю бронювати до 100% військовозобовʼязаних працівників. Він зазначив, що 20 червня комісія розглянула це прохання та вирішила підготувати проєкт рішення про звернення депутатів облради до уряду.
Армія РФ з артилерії обстріляла Дудчани на Херсонщині
Вдень російські військові з артилерії обстріляли село Дудчани Бериславського району. Поранені двоє місцевих жителів, які знаходились на подвір’ї власного будинку, повідомили в ОВА.
У 42-річного чоловіка діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також поранення обличчя. Йому надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.
Його 62-річного батька доставили до лікарні. В нього — уламкове поранення ноги та контузія. Чоловіку надають необхідну меддопомогу.
На Дніпропетровщині ухвалили програму підтримки військовослужбовців та їхніх родин
На Дніпропетровщині ухвалили програму підтримки військовослужбовців, їхніх родин та сімей загиблих бійців.
Відповідне рішення ухвалили на сесії Дніпропетровської обласної ради 21 червня, повідомили в обласній військовій адміністрації.
Програма розрахована на п'ять років. Вона передбачає професійну адаптацію, допомогу в працевлаштуванні та розвитку бізнесу, відновлення здоров’я, поліпшення житлових умов, транспортне обслуговування, підтримку ветеранського спорту, громадської активності, вшанування пам’яті загиблих.
"Це перша така розширена програма в Україні, поки що немає подібної навіть державної", – повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.
Під час сесії облради прийняли й інші важливі для регіону рішення, сказано в повідомленні. Серед них — спрямували додаткове фінансування на підтримку Сил оборони та безпеку мешканців. Виділили кошти на розвиток мережі реабілітаційних центрів та облаштування шкільних укриттів.
Верховна рада розгляне пропозицію про перейменування міста Бровари на Київщині
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про перейменування міста Бровари на Київщині. Назву пропонується змінити на "Броварі".
Про це повідомляється на сайті парламенту.
Автори ініціативи — народні депутати на чолі з Романом Лозінським із фракції "Голос".
У пояснювальній записці до документа зазначається, що назву Бровари пропонується змінити на виконання закону про деколонізацію топонімів і необхідність приведення назв населених пунктів до стандартів державної мови.
У червні 2023 року Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила перелік сіл, селищ і міст України, назви яких, за її даними, не відповідають стандартам державної мови. У цей перелік потрапило місто Бровари з рекомендацією перейменувати його на "Броварі".
Згідно з законом, через 6 місяців після оприлюднення цього списку органи місцевого самоврядування – після консультацій із громадськістю — мали внести на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо зміни назви населеного пункту.
Виконком Броварської міськради надіслав до профільного комітету ВР листа, в якому зазначалося, що "пропозиції щодо перейменування міста Бровари… — відсутні, оскільки немає підстави для зміни назви міста Бровари".
У такому разі рішення про перейменування має ухвалити парламент на підставі рекомендацій Нацкомісії зі стандартів державної мови.
У мовознавчому висновку Нацкомісії зі стандартів державної мови вказувалось, що форма "Бровари" є результатом русифікації українського мовного простору і потребує заміни на українське написання "Броварі".
За українським правописом, множина лексеми "бровар" (ремісник, який варить і продає пиво) — "броварі".
Яка зараз ситуація на фронті
На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже вісім атак росіян в районах Степової Новоселівки, М’ясожарівки та Стельмахівки. Сили оборони відбили шість спроб окупантів РФ просунутися вперед, дві штурмові дії тривають. Ситуація контрольована.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 22 червня.
На Сіверському напрямку спостерігається помірна активність російських окупантів. Станом на 10 ранку військо РФ 13 разів намагалося потіснити українських оборонців із займаних позицій поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Роздолівки. Сім атак російського війська відбито, бої продовжуються.
На Краматорському напрямку окупаційні війська РФ не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру, поблизу якого триває боєзіткнення. Українські захисники тримають оборону на цій ділянці та дають відсіч росіянам.
Підрозділи Сил оборони стримують військо РФ на напрямку Горлівка – Торецьк. Бій триває.
На Покровському напрямку українські захисники не дають російським військам просунутися в глибину української території. За сьогодні вже відбулося 21 бойове зіткнення. Військо РФ продовжує тиснути на позиції українських оборонців поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровська. Дев’ять атак відбито, боєзіткнення тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили три штурмові дії росіян поблизу Георгіївки та Парасковіївки.
За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали понад 180 військових вбитими та пораненими, знищено два танки, дві артилерійські системи та автомобіль.
На Времівському напрямку успіху не мала атака війська РФ біля Старомайорського, ще один бій триває неподалік Водяного.
На Оріхівському напрямку зазнала невдачі штурмова дія окупаційних військ РФ в районі Роботиного. Ще два боєзіткнення продовжуються поблизу Малої Токмачки та Кам’янського.
На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.
Генштаб: на фронті від початку доби вже відбулися 53 бойові зіткнення
Від початку цієї доби станом на 10 ранку на фронті вже відбулися 53 бойові зіткнення. Росіяни здійснили дев’ять авіаційних ударів із застосуванням дев’ятнадцяти КАБів, понад 600 разів обстріляли позиції українських військ та населені пункти.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 22 червня.
Протягом минулої доби на фронті відбулося 141 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, за минулу добу загалом військо РФ завдало по позиціях українських військ та населених пунктах чотири ракетні удари, із застосуванням шести ракет, 62 авіаційні удари (зокрема, із застосуванням 91 КАБ), здійснило понад 3600 обстрілів, в тому числі 112 із реактивних систем залпового вогню, завдало 1150 ударів дронами-камікадзе.
За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили чотири місця скупчення особового складу окупантів РФ, також чотири райони зосередження ОВТ, три пункти управління та один артилерійський засіб.
Через масовані російські атаки на енергооб’єкти обмеження електрики почнуть діяти раніше — Укренерго
Через масовані російські атаки на енергооб’єкти обмеження електрики почнуть діяти раніше — з 14:00 до 24:00, повідомили в Укренерго.
У Міноборони розповіли, чи працюють зараз над електронними повістками
Робота над електронними повістками у Резерв+ зараз не здійснюється. Поки не буде прийняте відповідне законодавство, такого функціоналу розроблятися не буде.
Про це заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповіла в інтерв'ю NV.
Посадовиця пояснила, що наразі, згідно з чинним законодавством, поняття електронної повістки не існує.
“В застосунку Резерв+ немає такого функціоналу. Зі свого боку можу сказати, що робота над електронними повістками у Резерв+ зараз не здійснюється”, — сказала заступниця міністра.
Відповідаючи на запитання, чи можуть з’явитися електронні повісти, які надсилатимуться поштою чи іншим чином, Черногоренко сказала, що поки не буде прийняте відповідне законодавство, такого функціоналу розроблятися не буде. І зараз не ведеться робота з такої розробки.
За її словами, ідея електронних повісток є можливою виключно, якщо від моменту ідеї до моменту прийняття закону пройдуть абсолютно всі нормотворчі процедури, якщо це буде провалідовано абсолютно всіма ключовими учасниками цього процесу — Міністерством оборони, профільним заступником, Генеральним штабом, Верховною радою, профільним комітетом.
“Якщо буде прийняте відповідне законодавство, буде здійснене відповідне доручення, ми з командою візьмемо це в роботу, проаналізуємо цю можливість технічно і надамо відповідь, яким чином і в які строки ми можемо це зробити. Зараз поки що немає навіть предмета такої розмови, немає жодного положення в чинному законодавстві”, — сказала посадовиця.
Через атаку російського дрона загинув поліцейський з Херсонщини
Під час чергування на одному з блокпостів на Херсонщині через атаку російського дрона загинув інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант Олександр Чехун.
Про це в Telegram 22 червня інформує поліція Херсонської області.
У дописі йдеться, що 36-річний правоохоронець отримав тяжкі поранення та помер у кареті "швидкої" дорогою до лікарні. У нього залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.
"Олександр розпочав службу у 2007 році у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області. Служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" та батальйоні поліції особливого призначення", — повідомили в поліції.
Потрапив під повторний обстріл. На Дніпропетровщині помер 28-річний рятувальник
22 червня на Дніпропетровщині помер начальник караулу 44-ї державної пожежно-рятувальної частини, капітан служби цивільного захисту Микола Нечипоренко, поранений через обстріл армії РФ.
Про це повідомили в пресслужбі управління ДСНС в області.
8 червня у Нікопольському районі під час ліквідації надзвичайної ситуації, спричиненої обстрілами, Микола Нечипоренко потрапив під повторний удар. Він отримав тяжкі травми й був шпиталізований.
Йому було 28 років.
Микола Нечипоренко був у лавах ДСНС Дніпропетровщини з 2017 року. За час служби врятував не одне життя, зазначили у відомстві.
В Житомирі за поширення інформації в умовах воєнного стану засудили підприємця
В Житомирі за поширення інформації в умовах воєнного стану підприємця Романа Кучера засудили до 5 років позбавлення волі із випробувальним терміном на 2 роки. Вирок ще не вступив у дію. Сторона захисту розглядає можливість подання апеляції.
18 та 20 червня в Корольовському районному суді Житомира проходили засідання у справі Романа Кучера за поширення інформації в умовах воєнного стану. 20 червня суд ухвалив визнати житомирського підприємця винуватим у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, боєприпасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану — кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України.
39 вибухів: вночі та зранку російська армія завдала ударів по чотирьох громадах Сумської області
Вночі та зранку 22 червня армія РФ 6 разів завдавала ударів по Сумщині. Зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Есманьська громади.
Про це повідомили в ОВА зранку 22 червня.
У Білопільській громаді була атака FPV-дронів (2 вибухи).
По Юнаківській грромаді армія РФ вдарила з артилерії (6 вибухів).
У Есманьській громаді був артилерійський обстріл (24 вибухи) та удар FPV-дроном (1 вибух).
У Хотінській зафіксовано обстріл з РСЗВ (6 вибухів).
За день 21 червня військові РФ здійснили 21 обстріл Сумської області, зафіксовано 82 вибухи.
Військові РФ скинули вибухівку на чоловіка у Херсоні
Російські військові в ніч проти 22 червня атакували Херсон безпілотником. Скинули вибухівку на місцевого жителя.
Про це в Telegram інформує Херсонська обласна військова адміністрація.
За її даними, поранення отримав 59-річний херсонець. У нього вибухова травма та уламкове поранення ніг.
Травмованого доставили до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу, йдеться в дописі.
РСЗВ, міномети, артилерія та БпЛА: армія РФ атакувала чотири прикордонні громади Чернігівщини
Армія РФ впродовж доби 21 червня атакувала чотири прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада:
- сім вибухів (приходів, ймовірно зі ствольної артилерії) в районі села Гай;
- вісім вибухів (приходів, ймовірно зі мінометів калібру 120 мм) в районі села Михальчина Слобода.
Семенівська:
шість вибухів (приходів, ймовірно з міномета калібру 82 мм) в напрямку села Блешня.
Сновська:
чотири вибухи (приходів, ймовірно з РСЗВ) в районі села Гірськ.
Городнянська:
- три вибухи (приходи, ймовірно скид вибухових боєприпасів з БпЛА) по околиці села Гасичівка.
- 24 вибухи ймовірно зі ствольної артилерії по околицях села Гасичівка.
Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
На Львівщині загасили пожежу на об’єкті критичної енергетичної інфраструктури — ОВА
"Пожежу вдалося загасити. Залучали 67 вогнеборців та 12 одиниць спецтехніки", — повідомив очільник ОВА Максим Козицький.
Вночі 22 червня на Львівщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. РФ завдала ракетного удару по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
Армія РФ вбила п'ятьох жителів Донеччини минулої доби, ще семеро — поранені
Через російські обстріли Донецької області попередньої доби, 21 червня, загинули п'ятеро людей. Ще сім жителів області — поранені.
Про це у Telegram повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.
Двоє чоловіків загинули через російський удар по місту Селидове зранку 21 червня. Ще троє жителів міста поранені.
Через російський обстріл загинули дві людину у Торецьку, одна людина поранена.
Також російська армія вбила одну людину та поранила ще одну у селищі Дружба Торецької громади.
По одному пораненому — через обстріли Північного та Нью-Йорка.
Від 24 лютого 2022 року армія РФ вбила 2013 жителів Донеччини, ще 5065 людей росіяни поранили, без урахування жертв у тимчасово окупованих Волновасі та Маріуполі, повідомили в ОВА.
Минулої доби армія РФ завдала 384 удари по Запорізькій області: одна людина загибла, четверо — поранені
Минулої доби, 21 червня, російські військові завдали 384 удари по території 13 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів армією РФ одна людина загинула, четверо — дістали поранень.
Про це сьогодні, 20 червня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
"Один чоловік загинув внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району. Четверо людей поранені у Пологівському районі та Запорізькому районі", — йдеться у повідомленні.
Армія РФ завдала 384 удари по території 13 міст та сіл Запорізької області:
- ракетний удар завдала по Запорізькому району;
- шість авіаційних ударів завдала по П'ятихатках та Варварівці Пологівського району;
- 17 разів з реактивних систем залпового вогню обстріляла Малинівку, Малу Токмачку та Роботине;
- 146 БпЛА атак здійснила по території Гуляйполя, Левадного, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Новоандріївки.
- 214 разів з артилерії обстріляла територію Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Малої Токмачки, Вербового, Новоіванівки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Малих Щербаків.
"Надійшло сім повідомлень про руйнування житла", — йдеться у повідомленні.
Удари артилерією та дронами: армія РФ атакувала Миколаївщину протягом доби
Протягом 21 червня армія РФ з артилерії та дронами обстрілювала Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини. Люди внаслідок обстрілів не травмувались.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
21 червня о 11:30 та 12:19 Росія спрямувала дрони-камікадзе типу FPV по Очаківській та Куцурубській громадах. Ніхто не постраждав.
Крім того, 21 червня о 21:05 та 21:54 обстрілів з артилерії зазнала акваторія Очаківської громади. Загиблих немає.
У ніч на 22 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136".
На Хмельниччині 22 червня збили три повітряні цілі
Вночі 22 червня на Хмельниччині під час повітряної тривоги сили ППО збили три повітряні цілі, якими війська Росії атакували Україну. Загиблих, травмованих та пошкодження майна, за попередньою інформацією, немає.
Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
За його словами, місця падіння уламків встановлюються.
"Наразі звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило", — зазначив Сергій Тюрін.
Одна людина загинула, четверо поранених. Як минула доба на Херсонщині
Російські війська упродовж доби били по житлових кварталах 17 населених пунктів Херсонської області. Обстрілювали з різних видів озброєння.
Про це в Telegram вранці 22 червня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Під обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Велетенське, Білозерка, Кізомис, Томина Балка, Понятівка, Інженерне, Бургунка, Новоолександрівка, Михайлівка, Нововоронцовка, Тягинка, Ольгівка, Львове, Гаврилівка та Херсон, йдеться в повідомленні.
Військові РФ поцілили в адмінбудівлю, пошкодили багатоповерхівку, три приватні будинки та господарчі споруди. Одна людина загинула, четверо — поранені, повідомив Прокудін.
У Чорному морі перебуває один носій "Калібрів" 22 червня — ВМС ЗСУ
Станом на ранок 22 червня, Росія вивела на бойове чергування у Чорне море один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", але без ракет.
Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗС України у Telegram.
В Азовському морі перебуває дев'ять російських військових кораблів, три з яких — носії "Калібрів" загальним залпом до 24 ракет. Водночас РФ не виводила кораблі у Середземне море.
Також минулої доби, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря сім суден, з них три рухалися з протоки Босфор. До Чорного моря пройшли Керченською протокою дев'ять суден, з яких п'ять — продовжили рух у напрямку Босфору.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — зазначили у ВМС ЗСУ.
Армія РФ атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини
Армія РФ уночі 21 червня та вранці 22 червня атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його даними, поцілили по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Загиблих і поранених немає.
За уточненою інформацією, через ракетну атаку на Кривий Ріг 21 червня вибито вікна у трьох навчальних закладах, зачепило склади приватних підприємств. Ще в одного – побитий офіс.
Повітряні Сили: вночі збили 12 крилатих ракет і 13 "шахедів"
У ніч проти 22 червня сили протиповітряної оборони збили 12 крилатих ракет і 13 "шахедів", якими військо РФ атакувало Україну.
Про це зранку повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
На війні в Україні РФ втратила 1110 військових за добу — Генштаб
Станом на ранок 22 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 533 090 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1110 військових.
Після ранкової атаки у Луцьку ліквідовують наслідки падіння уламків
Зранку 22 червня в кількох районах обласного центру Волині було чутно звуки вибухів. В місті ліквідовують наслідки падіння уламків.
Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, на світанку під час повітряної тривоги на території області працювали сили протиповітряної оборони.
"Постраждалих немає. Усі відповідні служби на місці та виконують свою роботу", — написав голова ОВА.
Повітряну тривогу на Волині оголосили о 02:56 ночі. Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у небі над Луцьком було декілька російських БпЛА, усі літальні апарати збили сили ППО.
О 04:24 ранку в Повітряних силах закликали усіх лучан негайно пройти в укриття через ракету, яка була над містом. За декілька хвилин в місті було чутно роботу ППО і вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного.
Армія РФ здійснила удар енергетичних об’єктах в Запорізькій та Львівській областях
В Укренерго уточнили наслідки нічної атаки. Армія РФ здійснила восьмий масований комбінований удар по об’єктах енергетичної інфраструктури. Пошкоджене обладнання на об’єктах в Запорізькій та Львівській областях. На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
На Івано-Франківщині армія РФ завдала ракетного удару по території навчального закладу
На Івано-Франківщині армія РФ завдала ракетного удару по території навчального закладу.
Про це повідомили в ДСНС.
Утворилася вирва з осередком загоряння, пожежу вже ліквідували. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль.
Армія РФ вночі завдала удару по енергетичній інфраструктурі
Армія РФ вночі завдала удару по енергетичній інфраструктурі. Атаковано об’єкти у південному та західному регіонах. На одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків, їх госпіталізували.
Про це повідомили в Міненерго.
На об’єктах пошкоджене обладнання. Під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті. Наслідки уточнюються.
Армія РФ завдала удару по об’єкту енергетичної інфраструктури на Львівщині
Армія РФ завдала ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області, виникла пожежа.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
За його даними, на місці вже працюють вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило.
Глава ООН: Росія повинна виконувати санкції проти Північної Кореї
Росія повинна дотримуватися санкцій ООН щодо Північної Кореї.
Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш після того, як Росія та КНДР уклали договір і посилили співпрацю, пише Reuters.
Зазначається, що Рада безпеки ООН проведе 28 червня засідання щодо Північної Кореї, на прохання США, Франції, Великої Британії, Південної Кореї та Японії, які хочуть обговорити передачу зброї Пхеньяном у порушення резолюцій Ради.
Північна Корея перебуває під санкціями ООН з 2006 року за її ядерну програму та програму балістичних ракет, і ці заходи були посилені з роками, зокрема і за підтримки Росії.
Польща піднімала винищувачі через російські удари по Україні
Уночі 22 червня під час ракетної атаки України з боку Росії, Польща піднімала у повітря військові літаки.
Про це у соцмережі X повідомили в Оперативному командуванні польських Збройних сил.
"Звертаємо увагу, що у південно-східній частині країни можливе підвищення рівня шуму, пов’язаного з початком польотів польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі", — йдеться у повідомленні.
За інформацією, вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з ударами з використанням крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів типу "шахед" і балістичних ракет, які наносяться по об’єктах, розташованих, зокрема на західній території України.
У Києві відбій повітряної тривоги
У Києві відбій повітряної тривоги, повідомили в КМДА.
На Франківщині працює ППО
На Франківщині працює ППО, повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
У Луцьку було чутно звук вибуху
У Луцьку було чутно звук вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного. У Повітряних силах повідомили про ракету над містом.
На Вінниччині було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
На Вінниччині було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Києві — повітряна тривога
У Києві та низці областей — повітряна тривога, повідомили в КМДА.
WP: дозвіл США на удари по Росії не стосується ключових аеродромів
Сполучені Штати дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по Росії на відстані до 100 км від кордону. Також дозвіл не поширюється на ключові аеродроми у Росії.
Про це пише The Washington Post з посиланням на українських чиновників.
За словами неназваного представника українського Міноборони, дозвіл ЗСУ завдавати ударів по військових об'єктах у Росії зброєю США "виразно змінило ситуацію", але "ні дальність, ні категорія зброї недостатні".
Американські чиновники, з якими поговорило видання WP, заперечують, що є таке обмеження, але не вони уточнили відстань, на яку дозволили українським військовим бити зброєю США.
Блінкен та голова МЗС Південної Кореї обговорили зближення Росії й КНДР
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Елем, під час якої глава американського зовнішньополітичного відомства "засудив поглиблення військової співпраці між КНДР і Росією, зокрема продовження постачання зброї", що порушують численні резолюції ООН.
Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.
Блінкен підтвердив життєво важливе значення міцного альянсу США та Республіки Корея для забезпечення миру, безпеки та процвітання у регіоні.
Ентоні Блінкен подякував Чо Тхе Елю за постійну підтримку України з боку Південної Кореї.
"Це не питання географії, це питання здорового глузду", — Джон Басс про удари ЗСУ по Росії
Можливість використовувати американську зброю для ураження російських сил не обмежена географією, а “лише здоровим глуздом”.
Про це під час візиту до Києва заявив заступник держсекретаря США з політичних питань Джон Басс.
"Я лише нагадаю слова мого колеги Джейка Саллівана, який сказав таке: це не питання географії, це питання здорового глузду", — підкреслив Джон Басс.
Посадовець зауважив, що “зі зрозумілих причин” не вдаватиметься в оперативні подробиці щодо намірів стосовно українських ударів по цілях в Росії, щоб не дати їй можливість вжити контрзаходів.
У Харкові чутно серію вибухів
У Харкові чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста, повідомили кореспонденти Суспільного.
У Києві відбій повітряної тривоги
У Києві відбій повітряної тривоги, повідомили в КМДА.
У Держдепартаменті США прокоментували візит Путіна до Кім Чен Ина
Заступник державного секретаря США з політичних питань Джон Басс під час візиту до Києва прокоментував поїздку очільника Кремля Володимира Путіна до КНДР.
"Я б сказав кілька речей. По-перше, хто б міг собі уявити, що російському президенту доведеться їхати з капелюхом в руці до іншої країни, щоб отримати військовий потенціал, який йому потрібен. Якщо ви подивитеся на десятиліття риторики лідерів у Москві, то я не можу пригадати жодного разу, коли російський лідер визнав, що їм потрібна допомога від когось у чомусь", — підкреслив Джон Басс.
На його думку, поїздка Путіна до КНДР — це знак того, наскільки російський лідер і російське оборонне відомство були здивовані хоробрістю і винахідливістю народу України.
На фронті відбулося 120 бойових зіткнень — Генштаб
На фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Ситуація в районах бойових дій складна, втім — під контролем українських захисників.
Про це повідомили у зведенні Генштабу.
Протягом доби армія РФ завдала по території України чотири ракетні удари (сумарно шість ракет) та 45 авіаційних ударів (загалом російські військові скинули 71 КАБ).
Російські війська застосували 407 дронів-камікадзе, здійснили понад 2300 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.
У Харкові було чутно вибух
У Харкові було чутно вибух, повідомили наші кореспонденти.
У Києві оголошена повітряна тривога
У Києві оголошена повітряна тривога, повідомили в КМДА.
Єрмак та Джон Басс обговорили результати саміту G7 та Саміту миру
Відбулася зустріч керівника Офісу президента України Андрія Єрмака із заступником державного секретаря США з політичних питань Джоном Бассом.
Про це повідомили у Посольстві США в Україні.
Йшлося про двосторонню безпекову угоду, $50 млрд з російських суверенних активів, санкції проти 300 фізичних та юридичних осіб, а також глобальна відданість суверенітету та територіальній цілісності України.
"Ми також обговорили рішення президента Байдена щодо дозволу операцій через кордон з метою надання можливості захисникам на Харківському фронті давати відсіч російським військам, а також щодо перегляду безпекових контрактів з партнерами і членами Альянсу, щоб визначити пріоритетними потреби України в протиповітряній обороні", — йдеться у повідомленні.
Крім того, сторони обговорили очікувані результати липневого саміту НАТО як мосту до членства України в Альянсі.