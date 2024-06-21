МВС: 70% складу Нацгвардії зараз на фронті, до вторгнення ця частка становила 20%

На сьогодні 70% особового складу Національної гвардії України перебуває в зоні бойових дій у підпорядкуванні головнокомандувача ЗСУ. У мирний час частка Нацгвардії на фронті становила тільки 20%.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Основними функціями України в мирний час було забезпечення громадської безпеки і порядку, охорона об'єктів критичної інфраструктури, диппредставництв та консульств, конвоювання.