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ЄС по-новому рахуватиме дозволений імпорт з України. Це може призвести до мільйонних збитків Києва — РС
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ЄС по-новому рахуватиме дозволений імпорт з України. Це може призвести до мільйонних збитків Києва — РС

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Зерно, фермер харківщина
Фермер на полі в Харківській області. Фото: Микита Ольховський/Суспільне Харків

Євросоюз 27 березня погодився на оновлений компромісний проєкт торговельної угоди з Україною, який передбачає нові квоти імпорту агропродукції. Імпорт вираховуватимуть від середини 2021 року, а не за 2022-32023 роки, як було до цього. Проєкт врахував вимоги Польщі та Франції. У результаті Україна може втратити до 331 млн євро через скорочення імпорту.

ЄС 27 березня ухвалив оновлену угоду про поширення безмитної торгівлі з Україною, передають журналісти польського видання RMF FM.

5 червня 2024 року спливає термін дії заходів ЄС із лібералізації торгівлі для України. Квоти і мита в ЄС для Києва скасували через війну з Росією. І зараз домовляються, як виглядатиме угода про полегшення умов торгівлі після 5 червня.

Попередньо були домовленості, що Єврокомісія швидко реагуватиме, якщо український імпорт спричинить значні викривлення на ринках ЄС. Також передбачено, що якщо імпорт м'яса птиці, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, крупи, меду з України у ЄС перевищить середні обсяги імпорту за останні 2 роки, то будуть обмеження для українців.

Польща та Франція (їх підтримали Італія, Угорщина й Австрія) хотіли, аби середній показник імпорту з України вираховували, беручи до уваги весь 2021 рік — як було до повномасштабного вторгнення РФ. Водночас у 2022-2023 роках ситуація з ввезенням була інакшою через велику війну: був заблокований морський коридор і з'явилися сухопутні шляхи до ЄС, якими з України "визволяли" її агропродукцію. Це і збільшило потік агропродукції до ЄС.

Євросоюз "погодив новий компроміс" — вираховувати імпорт із другого півріччя 2021 року. Як пишуть кореспонденти RMF FM, пшениця та ячмінь не потрапили під кількісні обмеження, але в цілому українського імпорту сільгосппродукції в ЄС стане менше.

Джерела серед дипломатії ЄС повідомили "Радіо Свободі", що, за оцінками Єврокомісії, через це Україна втратить 86 мільйонів євро. Всього обмеження українського імпорту за періодом ІІ півріччя 2021 року та 2022-2023 років будуть коштувати бюджету України 331 мільйон євро.

Попередній проєкт домовленості, погоджений із Європарламентом, передбачав, що квоти на наступний період, котрий почнеться з червня цього року, розраховуватимуть, виходячи з обсягів українського агроімпорту за 2022-2023 роки, коли для нього вже діяли пільги – відсутність мит і квот. Загалом же обмеження, що базуватимуться на оцінках імпорту за половину 2021, 2022 і 2023 роки, оцінили у 331 мільйон євро втрат для українського бюджету

Проти цього компромісу виступають України, Німеччина, Нідерланди, Фінляндія, країни Балтії та Люксембург. Остаточну згоду посли країн-членів можуть дати 27 березня. Рішення ще має схвалити Європарламент.

Що відомо про скасування мит на українську сільгосппродукцію

Безмитне ввезення української сільгосппродукції до Євросоюзу діє з червня 2022 року. Наприкінці січня Єврокомісія виступила із пропозицією продовжити його ще на рік. Ці заходи продовжували й у 2023 році.

Водночас проти виступили польські фермери, які почали акції протесту. Вони блокують дороги, автостради та автомагістралі.

Потім, 14 березня, депутати Європарламенту внесли поправки до пропозиції щодо України щодо посилення гарантій для фермерів ЄС, які просили на випадок зростання української продукції.

Євросоюз продовжив скасування мит та квот на імпорт української сільгосппродукції до 5 червня 2025 року.

Новину оновлено 27 березня о 19:50. Додано інформацію про те, що ЄС ухвалив новий варіант угоду про імпорт.

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