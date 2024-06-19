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В Україну прибув маршалок Сейму Польщі
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В Україну прибув маршалок Сейму Польщі

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Шимон Головня
Маршалок Сейму Польщі Шимон Головня. Скриншот з відео

В Україну з візитом прибув маршалок Сейму Польщі Шимон Головня. Це його перший візит до Києва.

Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Цінно, що свій візит Спікер розпочинає з вшанування і покладання квітів до Стіни пам'яті біля Михайлівської площі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-польських відносин", — написала вона у Facebook.

31 травня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща працює над новим 45-м пакетом військової допомоги для України і не встановлює жодних обмежень щодо використання зброї, яку постачає Україні.

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