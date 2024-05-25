Адміністрація Байдена все більше стурбовані посиленням військового альянсу між очільником РФ Володимиром Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. У Вашингтоні готуються до того, що КНДР може вдатися до найбільших провокаційних військових дій за останнє десятиліття.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на шістьох високопоставлених американських чиновників.

За словами джерел, у США все більше стурбовані тим, що посилення військового альянсу між РФ і КНДР може значно розширити ядерний потенціал Пхеньяна та посилити напруженість в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Офіційні особи США також готуються до того, що Північна Корея потенційно вдасться до найбільших військових провокацій за останнє десятиліття перед президентськими виборами в США, можливо, за наполяганням Путіна, кажуть чиновники.

За словами співрозмовників каналу, цей час може бути обраний для того, щоб створити неспокій в іншій частині світу, коли американці вирішуватимуть, кого обрати у Білий дім — демократа Джо Байдена чи експрезидента-республіканця Дональда Трампа.

"Ми не сумніваємося, що Північна Корея вдаватиметься до провокацій цього року. Питання лише в тому, наскільки ескалаційними вони будуть", — заявив представник американської розвідки.

Оскільки найближчими тижнями очікується, що Путін відвідає Північну Корею, щоб зустрітися з Кім Чен Ином, офіційні особи США очікують, що вони зміцнять нову угоду щодо розширення передачі військових технологій Пхеньяну.

Представники американської розвідки вважають, що Путін надає КНДР технологію створення ядерних підводних човнів і балістичних ракет в обмін на надсилання Пхеньяном Росії великої кількості боєприпасів для війни в Україні, заявили високопосадовці США. Північна Корея постачає Росії більше боєприпасів, ніж Європа надає Україні, включаючи мільйони артилерійських снарядів.

Офіційні особи також стурбовані тим, що Росія може допомогти Північній Кореї завершити останні кроки, необхідні для розміщення її першого підводного човна, здатного запустити ядерну ракету.

Представники США заявили, що вони не зовсім чітко розуміють типи технологій, які Росія постачає Північній Кореї. На відміну від передачі зброї, яку можна фізично відстежити, обмін військовими технологіями виявити не так легко.

"Технічна допомога Росії вищого рівня надходить у формах, які справді дуже важко контролювати", — сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.