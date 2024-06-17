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Rheinmetall передасть Україні танк ППО Frankenstein
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Rheinmetall передасть Україні танк ППО Frankenstein

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Rheinmetall
Додати зображення Штаб-квартира німецького машинобудівного та зброєбудівного концерну Rheinmetall у Дюссельдорфі. Штаб-квартира німецького машинобудівного та зброєбудівного концерну Rheinmetall у Дюссельдорфі, фото: AP

Німецька збройова компанія Rheinmetall передасть Україні новий танк протиповітряної оборони Frankenstein, який може збивати ракети та дрони.

Про це повідомляє The Telegraph.

У Rheinmetall зазначили, що основою для нового танку буде Leopard 1, на його корпус планують встановити найсучаснішу зенітну систему Skyranger. Створення нової машини дозволить посилити обороноздатність України.

Системи озброєння, здатні протистояти загрозам ближнього радіуса дії, таким як дронові та ракетні атаки, все частіше розглядаються як критично важливі на лінії фронту в Україні, у так званій "першій війні дронів".

"Є ще багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких ми могли б встановити башту Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм", — керівник відділу наземних систем компанії Rheinmetall сказав Бйорн Бернхард.

Компанія Rheinmetall лише нещодавно розробила систему Skyranger, яка може похвалитися складними датчиками із 360-градусним оглядом поля бою, здатними боротися з групами дронів.

Видання зазначає, що українська армія вже отримала близько сотні танків Leopard 1 у звичайній комплектації. Але українські лідери неодноразово закликали до більшої підтримки у посиленні української ППО, щоб протистояти постійним атакам російських безпілотників, які б'ють по енергооб'єктах.

"Ми орієнтуємося на довгострокову перспективу в Україні. Ми не просто постачаємо обладнання, а потім виводимо – ми показуємо, що будемо там постійно і підтримуватимемо Україну", — сказав Бернхард.

Що відомо про Skyranger 35

Система Skyranger 35 використовує бойовий модуль із 35-мм гарматою GDM-008 швидкострільністю 1000 пострілів за хвилину. Опціонально у башту може бути встановлена пускова установка для двох ракет FIM-92 Stinger або Mistral, пише Мілітарний.

До боєкомплекту гармати входить велика номенклатура боєприпасів, зокрема, снаряди з радіопідривачем. Боєкомплект складається з 252 пострілів.

Для виявлення малорозмірних повітряних цілей Skyranger 35 використовує багатоцільовий радар AMMR, який працює в S-діапазоні. Всього на машині встановлено п’ять антен, які забезпечують покриття на 360 градусів.

Додатково на ньому встановлена пасивна система виявлення цілей Rheinmetall FIRST, яка краще виявляє малорозмірні цілі, а відсутність радіолокаційного випромінення дозволяє використовувати систему без її виявлення ворожою радіотехнічною розвідкою.

Одним із головних завдань комплексу в контексті сучасних загроз мають стати розвідувальні та ударні безпілотники, для перехоплення яких мають ідеально підійти програмовані 35-мм снаряди.

Заявлена розробником дальність ураження повітряних цілей артилерійським комплексом складає 4000 метрів. Крім того, за необхідності, комплекс може ефективно працювати по наземних цілях.

У гібридному танку ППО Rheinmetall інтегрувала бойове відділення з баштою зенітного комплексу на важке танкове шасі замість оригінальної колісної платформи БТР Boxer.

Перенесення 4,5-тонного модуля на танкове шасі також може забезпечити можливість встановлення додаткового обладнання, яке може використовуватись для виявлення та супроводження цілей, а також збільшення готових до пуску ракет в пусковій установці.

Таке рішення відкриває нові перспективи перед артилерійською системою, дозволяючи їй йти по перетнутій місцевості разом з іншою важкою гусеничною бронетехнікою та тим самим роблячи її повноцінною системою ППО сухопутних військ.

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