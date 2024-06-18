Які бізнеси працюють на повну потужність? Пояснила директорка ІЕД

У травні 2024 року вперше за 2 роки кількість промислових підприємств, що працюють на повну потужність, перевищила 15%. Найкраще адаптувався середній бізнес. За галузями в лідерах — харчова, текстильна, поліграфічна та будівельна промисловість.

Про це виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків розповіла в ефірі Першого каналу Суспільного.

Які результати дослідження

14 червня в ІЕД вийшли результати дослідження, які показують, що у травні цього року вперше за два роки відсоток українського промислового бізнесу, який працює на повну потужність, перевищив 15%. Згідно з даними щомісячного опитування підприємств, частка таких компаній сягнула 18%. У квітні цей показник був 13%.

Також зменшилася частка компаній, яким складно передбачити, що буде з підприємством через у роки: з 38,2% у квітні до 30,9% у травні.

Серед проблем вже декілька місяців бізнеси називають небезпеку працювати, брак робочої сили та зростання цін.

Про точність цифр дослідження

ІЕД провів опитування серед більш ніж 500 промислових підприємств, розташованих в усіх областях, де можна було провести опитування, каже Оксана Кузяків. "Тобто вибірка, наскільки можна сказати, репрезентативна для України, хоча зараз важко говорити про таку чисто академічну репрезентативність, тому що відсутні дані повністю про те, що ми вимірюємо".

Але в Інституті вважають, що була достатня кількість опитаних — підприємств усіх розмірів і галузей промисловості відповідно до структури, яка була до війни. "Все, що ми могли — ми витримали. Дані ми вважаємо точними", — зазначила директорка.

Адаптація підприємств, аби працювати на повну

"Аналіз даних, який ми подивилися вже після нашої презентації, наприклад, за галузями, кількістю працівників, говорить, що у нас створилися різні групи підприємств, які по-різному адаптувалися до нинішніх умов. Ті, хто адаптувався краще, почуваються впевненіше, і там відбувається покращення, більшає завантаження виробничих потужностей", - пояснила Оксана Кузяків.

За масштабом підприємств в Україні найкраще почувається середній бізнес — тут показник максимальної роботи становить понад 22%. Для великих підприємств це 15-16%. Для мікробізнесу це теж менший показник і для малих підприємств це близько 18%.

"Тобто, фактично, середній бізнес показав себе найбільш адаптивним. Він не малий і не великий", — каже експертка.

Галузі, які краще та гірше працюють

Оксана Кузяків назвала сфери, які почуваються нині найкраще. Вони орієнтовані на внутрішній попит, і їм добре велося й раніше:

харчова промисловість;

текстиль, виробництво одягу;

поліграфія;

промисловість будівельних матеріалів.

Останнє, на думку Кузяків, — дуже позитивний сигнал. "Покращення показників тут — це, в принципі, такий сигнал майбутнього покращення ситуації загалом. Тому що будівництво – це основа будь-якого розвитку. Якщо ми будуємося, то нам, мабуть, непогано.

Найбільші проблеми мають металургія як енергомістка галузь, частково спад також у хімічної промисловості.

"Мені здається, що в будь-якому випадку, коли ми говоримо про 15 або 13% підприємців, які мають завантаження виробничих потужностей так, як це було до війни, — то це в будь-якому випадку скоріше позитивний сигнал, ніж негативний", — додає пані Оксана.

Що буде з промисловістю далі

Серед проблем у різних галузях вона назвала фактори безпеки навіть у тилових областях та відключення електроенергії. Вплив вимкнень ще буде видно далі.

"Якщо ми говоримо про перспективу того, що буде відбуватися протягом пів року — тут бізнес демонструє дуже високий рівень оптимізму. Досить позитивні очікування щодо загальноекономічної ситуації", — каже виконавча директорка ІЕД.

Довгострокові очікування цього місяця дещо погіршились. Більшість підприємств змогли дати відповідь на те, що буде через 2 роки (на відміну від того, як було пів року тому). Близько 80% кажуть, що нічого не зміниться, а частка тих, хто планував зростати за 2 роки, скоротилась. Це логічно, зауважує Кузяків.

"Мені здається, що те, що більшість опитаних не очікує жодних змін — це відображення тієї ситуації високого рівня невизначеності, в якій ми зараз всі живемо", — підсумувала фахівчиня.