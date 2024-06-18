В Україну приїхала голова Сейму Литви

Голова Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен у вівторок, 18 червня, приїхала в Україну з офіційним візитом.
Про це повідомила заступниця голови Верховної ради Олена Кондратюк, яка зустріла спікерку на вокзалі.
"Зустріла пані спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин", — написала Кондратюк.
“Рада повернутися до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку Сейму Литви перемозі України та її шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції”, — написала литовська спікерка.
Читати ще