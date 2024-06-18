Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Україну приїхала голова Сейму Литви
ЛитваУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуВЕРХОВНА РАДАПОЛІТИКАПодіїСвітПолітика

В Україну приїхала голова Сейму Литви

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Голова Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен приїхала в Україну з офіційним візитом
Голова Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен у вівторок, 18 червня, приїхала в Україну з офіційним візитом. Соцмережа Х голови Сейму Литви Вікторії Чмілітє-Нільсен

Голова Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен у вівторок, 18 червня, приїхала в Україну з офіційним візитом.

Про це повідомила заступниця голови Верховної ради Олена Кондратюк, яка зустріла спікерку на вокзалі.

"Зустріла пані спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин", — написала Кондратюк.

“Рада повернутися до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку Сейму Литви перемозі України та її шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції”, — написала литовська спікерка.

Топ дня
Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ втратила 1230 військових за добу — Генштаб
Повітряні Сили: вночі збили 10 "шахедів"
Повітряні Сили: вночі збили 10 "шахедів"
Торецьк, Донецька область
Удар по Полтавському району, графіки відключення світла діятимуть цілий день. 846 день війни. Онлайн
Армія РФ обстріляла Полтавський район, є травмовані
Армія РФ обстріляла Полтавський район, є травмовані
Світло у будинку
Графіки відключення світла діятимуть протягом всієї доби 18 червня — Укренерго

Вибір редакції
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
Дізнайтесь більше
Литва, Лаурінас Кашчюнас
Литва передасть Україні 14 бронетранспортерів М113
Військовий з дроном
Велика Британія і Латвія оголосили тендер на виробництво FPV-дронів для України
Міндаугас Йошунас
Журналіст із Литви йде на фронт після загибелі парамедикині Ірини Цибух
Rheinmetall, Литва
"Вироблятиме боєприпаси". Литва і німецький концерн Rheinmetall підписали угоду про будівництво заводу
На початок