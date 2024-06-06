Уряд Литви схвалив кандидатуру нового посла в Україні

Уряд Литви схвалив призначення послом в Україні Інгу Станіте-Толочкене. Вона має замінити Вальдемара Сарапінаса, який завершує свою роботу в Україні.

Про це повідомляє Delfi.

Інга Станіте-Толочкене є політичною директоркою Міністерства закордонних справ Литви. Дипломатка, що раніше також обіймала посаду посла у Вірменії, з 19 серпня стане представником у Києві – вона має замінити Вальдемара Сарапінаса, який завершує свою роботу в Україні.

Крім того, уряд призначив глав диппредставництв у Грузії, Канаді та литовського представника в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

З 6 серпня послом Литви у Грузії планується призначити директора Департаменту політики східного сусідства МЗС, колишнього генерального консула Литви в Алмати Дарюса Віткаускаса.

З 26 серпня послом в ОЕСР планується призначити нинішнього віцеканцлера уряду Роландаса Кріщюнаса.