НАБУ підозрює експосадовця МВС у заволодінні 16 млн грн на закупівлях

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 17 червня повідомило про підозру в розкраданні майна трьом людям, у тому числі колишньому керівнику державної установи Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

Зазначається, що НАБУ і САП викрили схему заволодіння державними коштами при закупівлі комп’ютерного обладнання за завищеними цінами. Серед підозрюваних екскерівник держустанови МВС, власник та директорка приватного підприємства.

За даними слідства, у 2020 році керівник державної установи МВС у змові з власником та директоркою приватного підприємства забезпечив укладення договору на постачання комп’ютерного обладнання на суму понад 26 млн грн.

"Це обладнання підприємство надалі закупило через фірми-прокладки у виробника за ринковими цінами та поставило замовнику за ціною, штучно збільшеною майже втричі. Унаслідок реалізації схеми державі заподіяно 16,6 млн грн збитків", — йдеться у повідомленні.

Дії учасників схеми кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Як зазначили у НАБУ, директорку підприємства затримано, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у сумі 3 млн грн.