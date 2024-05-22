Дві послуги для водіїв у "Дії" будуть тимчасово недоступні. Що відомо

У Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України поінформували, що з 24 до 27 травня включно, перереєстрація авто та обмін посвідчення водія у застосунку "Дія" будуть тимчасово недоступні.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

Там пояснили, що причина полягає у зміні реквізитів для оплати рахунків. Водночас зазначається, що попередні заявки будуть розглянуті "у порядку черги".

Вже 28 травня відповідні послуги в "Дії" знову запрацюють, додали у Головному сервісному центрі МВС.

14 травня цього року у МВС України повідомляли, що сервісні центри відомства відновили послугу на видачу індивідуальних номерних знаків для водіїв.

Послуга заміни водійського посвідчення з'явилася у "Дії" у травні 2023 року. Послуга перереєстрації авто у застосунку запрацювала наприкінці грудня торік.