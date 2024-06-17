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Відсьогодні для телебачення посилюються вимоги щодо української мови
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Відсьогодні для телебачення посилюються вимоги щодо української мови

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Телебачення. Фото: Суспільне Рівне

З 17 липня 2024 року набирають чинності окремі положення статті 40 Закону України “Про медіа”, які збільшать присутність державної мови на телебаченні.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Від сьогодні використання недержавної мови в ефірах допускатиметься лише у вжитих учасниками програм сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах учасників програми, що транслюється у прямому ефірі, крім ведучих (дикторів) програми, якщо загальна тривалість таких реплік не перевищує 10% тривалості програми.

Усі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською.

За словами Уповноваженого Тараса Кременя, це сприятиме припиненню в телевізійних та радіоефірах режиму українсько-російської двомовності який, за визначенням Конституційного суду, не відповідає конституційному статусові української мови як єдиної державної та є порушенням права громадян на отримання інформації та послуг державною мовою.

"Нові вимоги щодо збільшення присутності української мови на телебаченні є важливим кроком для зміцнення статусу державної мови в інформаційному просторі. Відтепер глядачі матимуть можливість споживати ще більше контенту рідною українською мовою", — наголосив Кремінь.

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