Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь поінформував, що з початку цього року порушники мовного законодавства сплатили до місцевих бюджетів штрафи на суму майже 200 тисяч гривень.

Таку статистику він озвучив в інтерв’ю виданню "Лівий берег".

За словами мовного омбусмена, упродовж 2025 року на його адресу надійшли 1182 звернення, за якими зараз проводять 420 заходів держконтролю, тобто виявляють ознаки порушення законодавства.

"За цей рік я особисто розглянув 252 справи про адміністративні правопорушення. Виніс 57 штрафів. У середньому це 3400 гривень. Звичайно, там були й повторні 134 попередження. Близько 200 000 грн сплачено порушниками до місцевих бюджетів", — сказав Кремінь.

Крім цього посадовець розповів, що порушень мовного законодавства в Україні не стало менше, адже постійно з'являються нові інтернет-ресурси й виникають нові мовні скандали.

Кремінь також відзначив, що у 80% випадків після звернень громадян щодо порушення законодавства ситуація виправляється. Це, зокрема, стосується сфери обслуговування, зовнішньої реклами й освіти, інформації про товари й послуги.

"Тобто, скажімо, якщо вивіска була недержавною мовою, вона змінюється на українську — і на тому ситуація закривається", — додав мовний омбудсмен.

Закон про мову

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року. Він зміцнює статус української мови як єдиної державної, а його статті вводилися поступово, щоб українська стала єдиною мовою в роботі органів державної влади та місцевого самоврядування, а також в інших публічних сферах суспільного життя.

16 січня 2021 року набули чинності норми закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з яким мовою обслуговування споживачів є державна мова.

За порушення мовного законодавства карають попередженням або штрафом. Штраф за перше порушення мовного законодавства становитиме від 3400 до 8500 гривень, а за повторне — від 8500 до 11900 гривень.

З 16 січня 2022 року на українську мову мали перйти і друковані медіа.