Латвія готує другу партію безпілотників для Збройних сил України, які були закуплені у межах коаліції дронів, яку країна співочолює зі Сполученим Королівством.

Про це в інтерв'ю виданню "АрміяInform" розповів очільник латвійського оборонного відомства Андріс Спрудс.

"Зараз ми вже збираємо другу партію безпілотників, яка незабаром має бути відправлена в Україну", – сказав він.

Водночас за словами Спрудса, Латвія вже починає реалізовувати спільні міжнародні закупівлі.

"Ми дійсно бачимо величезний інтерес. Поки що це скромна сума, 350 тисяч євро, але це перший крок. Також важливо, щоб різні міжнародні компанії були зацікавлені в цій програмі. Тому одночасно відбуваються заходи на національному, на міжнародному рівні, а також двосторонньо з Україною", – пояснив міністр.

Він також нагадав, що Латвія оголосила про план і зобов’язання внести цього року загалом 20 мільйонів євро у межах коаліції дронів на закупівлю БПЛА для українських Сил оборони.

Що відомо про коаліцію дронів для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умєров уперше зустрівся у Києві зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Тоді сторони обговорили створення "коаліції безпілотників". Саме тоді й ухвалили рішення про коаліцію дронів та РЕБ.

У середині січня 2024 року міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 держав для озброєння українських військових "тисячами" нових безпілотників.

Що відомо про виробництво БПЛА в Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін в інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.