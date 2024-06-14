За минулий навчальний рік (2023-2024) понад 85 тисяч дітей в Україні прослухали уроки в мобільних класах безпеки. Це спільний проєкт Нацполіції та ДСНС за підтримки ЮНІСЕФ.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Поліціянти та рятувальники провели для них більш ніж 1300 заходів. У спеціально обладнаних транспортних засобах діти засвоювали правила мінної та пожежної безпеки, поведінки на дорозі, кібербезпеки тощо.

Проєкт запустили 9 жовтня 2023 року у співпраці з дитячим фондом ООН UNICEF для 10 областей України та Києва. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що з часом мобільні класи охоплять ще більше громад.

Уроки проходять у спеціальних вантажних авто. У машинах є інформаційні брошурки, фотозона. Навчання відбувається в ігровій формі, воно доступне й для дітей з особливими освітніми потребами. Як дошкільнята, так і старшокласники можуть приміряти форму поліції та ДСНС.