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Скільки дітей вже пройшли уроки в мобільних класах безпеках — розповіли в МВС
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Скільки дітей вже пройшли уроки в мобільних класах безпеках — розповіли в МВС

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Мобільний клас безпеки, Київ
Запуск проєкту ДСНС та Нацполіції — мобільний клас безпеки для дітей, Київ, 9 жовтня 2023 року. Національна поліція України

За минулий навчальний рік (2023-2024) понад 85 тисяч дітей в Україні прослухали уроки в мобільних класах безпеки. Це спільний проєкт Нацполіції та ДСНС за підтримки ЮНІСЕФ.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Поліціянти та рятувальники провели для них більш ніж 1300 заходів. У спеціально обладнаних транспортних засобах діти засвоювали правила мінної та пожежної безпеки, поведінки на дорозі, кібербезпеки тощо.

Проєкт запустили 9 жовтня 2023 року у співпраці з дитячим фондом ООН UNICEF для 10 областей України та Києва. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що з часом мобільні класи охоплять ще більше громад.

Уроки проходять у спеціальних вантажних авто. У машинах є інформаційні брошурки, фотозона. Навчання відбувається в ігровій формі, воно доступне й для дітей з особливими освітніми потребами. Як дошкільнята, так і старшокласники можуть приміряти форму поліції та ДСНС.

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