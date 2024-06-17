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У Грузії сталися чотири землетруси
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У Грузії сталися чотири землетруси

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У Грузії у неділю, 16 червня, сталися чотири землетруси. Перші поштовхи були зафіксовані о 17:16 за тбіліським часом, потім о 19:42, 19; 49 та 20:08.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа".

За даними Національного центру сейсмічного моніторингу, епіцентр підземних поштовхів знаходився поблизу сіл Ірі та Баджихеві, на південний схід від міста Оні.

Магнітуда першого землетрусу становила 3,8, другого — 4,7, третього — 4,4, четвертого — 3,3.

3 квітня, на Тайвані стався найпотужніший за останні 25 років землетрус. Щонайменше 9 людей загинули й понад 900 отримали поранення.

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