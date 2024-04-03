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На Тайвані стався потужний землетрус. Щонайменше 9 людей загинули, сотні поранені
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На Тайвані стався потужний землетрус. Щонайменше 9 людей загинули, сотні поранені

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Землетрус у Тайвані 3 квітня 2024 року
Наслідки землетрусу у місті Хуалянь, Тайвань, 3 квітня 2024 року. AP

На Тайвані сьогодні 3 квітня стався найпотужніший за останні 25 років землетрус. Щонайменше 9 людей загинули і понад 900 отримали поранення. Ще десятки людей опинилися у пастці в тунелях після обвалів внаслідок землетрусу.

Про це повідомляє CNN.

Землетрус магнітудою 7,4 бали стався о 7:58 за місцевим часом часом за 18 кілометрів на південь від міста Хуалянь. З моменту початкового землетрусу було зафіксовано 29 сильних афтершоків. Поштовхи зокрема відчули співробітники CNN у Тайбеї.

Зазначається, що 75 людей, які застрягли в різних тунелях в окрузі Хуалянь, були визволені рятувальними службами. Водночас 137 людей залишаються в пастці.

Крім того, тисячі будинків в окрузі Хуалянь залишилися без електрики, а велике шосе було закрите через зсуви.

Представник Центрального метеорологічного управління Тайваню попередив, що до кінця тижня очікуються потужні афершоки магнітудою до 7 балів. Також на Тайвані, півдні Японії та на Філіппінах є попередження про загрозу цунамі.

Раніше, 29 березня, у південній Греції біля узбережжя західного Пелопоннесу стався землетрус магнітудою 5,7 балів.

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