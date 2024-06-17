WP: понад 2750 українських засуджених приєдналися до армії

Відколи в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, понад 2750 ув’язнених було звільнено з-під варти, щоб приєднатися до лав ЗСУ.

Про це повідомляє Washington Post.

"Мотивація наших в’язнів сильніша, ніж у наших звичайних солдатів. Їхнє звільнення є лише частиною мотиву. Вони хочуть захистити свою країну і хочуть повернутися", — сказав Малюська в інтерв’ю Washington Post, опублікованому 16 червня.

Він спрогнозував, що приблизно 4 тисячі засуджених чоловіків зголосяться стати добровольцями під час першого етапу набору до лав ЗСУ. Наразі вони служитимуть лише у штурмових підрозділах, що повністю складаються із колишніх ув'язнених.

Засуджені, звільнені за новим законом, проходитимуть службу в окремих частинах ЗСУ. Повідомляється, що звільнені перебувають під наглядом військових частин, до яких вони призвані, і не можуть залишити свої частини без дозволу командира.

Станом на 25 травня до органів юстиції надійшло 4300 заяв, і більшість із них уже розглядаються, повідомив New York Times міністр юстиції України Денис Малюська.

Міністр додав, що в майбутньому українське командування може змішувати колишніх полонених з іншими військовими частинами, враховуючи їх бойові дії.

"Існує конкуренція між воєначальниками щодо найму (засуджених)", – сказав Малюська.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законної сили документ набув 18 травня 2024 року.

Закон про мобілізацію засуджених

Ув'язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК. Але до завершення їхнього терміну покарання має бути не більше трьох років. Для цього парламент 8 травня ухвалив відповідний законопроєкт.