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Удар по базі відпочинку у Харкові, підсумки Саміту миру, Сили оборони у Серебрянському лісництві. 845 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуПодіїТоп дня

Удар по базі відпочинку у Харкові, підсумки Саміту миру, Сили оборони у Серебрянському лісництві. 845 день війни. Онлайн

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Український боєць на Донеччині серед поля
Український військовий несе боєприпаси, Донецька область, 15 червня 2024 року. Getty Images/Jose Colon

17 червня — 845 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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  • У швейцарському Бюргенштоці завершився Саміт миру, на який прибули делегації з 92 країн та 8 світових організацій.
  • Сили оборони просунулись на 1 км в глибину та на 2 км по фронту у Серебрянському лісництві.

Армія РФ вдарила по комплексу відпочинку у Харкові

Російські військові вдарили по комплексу відпочинку у Київському районі Харкова.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі інформації про поранених немає, огляд триває.

Раніше повідомляли про вибухи у місті.

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