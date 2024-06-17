17 червня — 845 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
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Армія РФ вдарила по комплексу відпочинку у Харкові
Російські військові вдарили по комплексу відпочинку у Київському районі Харкова.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наразі інформації про поранених немає, огляд триває.
Раніше повідомляли про вибухи у місті.