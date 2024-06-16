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Як у світі відзначають Курбан байрам (ФОТО)
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Як у світі відзначають Курбан байрам (ФОТО)

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Курбан байрам, Індонезія
Ачехські хлопчики беруть участь у карнавалі на честь фестивалю Курбан байрам в Банда-Ачех, Індонезія, 16 червня 2024 року. Getty Images/CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP

Із вечора 15 червня та до вечора 19 червня у мусульман усього світу триває одне з найбільших релігійних свят — Курбан байрам. Суспільне зібрало фото святкування в різних країнах.

Свято змінюється за календарем. Курбан байрам починається через 70 днів після закінчення посту уразиПіст під час священного місяця Рамазан. У світлий час доби забороняє їсти та пити, також забороняє куріння, інтимні стосунки, погані вчинки та думки, у день закінчення ХаджуПаломництво в ісламі, пов'язане з відвідуванням Мекки та її околиць, та/або в Медину до гробу Мухаммеда, і триває 3-4 дні.

Як у світі відзначають Курбан байрам (ФОТО)
Чоловіки під час молитви на честь Курбан байраму на легкоатлетичній доріжці стадіону "Динамо" в Бухаресті, Румунія, 16 червня 2024 року. AP/Vadim Ghirda

Як у світі відзначають Курбан байрам (ФОТО)
Дитина молиться під час Курбан байраму на території мусульманського клубу імені сера Алі в Найробі, Кенія, 16 червня 2024 року. REUTERS/Monicah Mwangi

Курбан байрам — одне з двох найважливіших свят у мусульманській культурі. Арабською воно називається Ід аль-Адха, що в перекладі означає "свято жертвопринесення".

Як у світі відзначають Курбан байрам (ФОТО)
Люди намагаються зловити повітряні кульки, випущені після молитви на Курбан байрам у громадському парку біля мечеті Ель-Седдік у Каїрі, Єгипет, 16 червня 2024 року. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Як у світі відзначають Курбан байрам (ФОТО)
Палестинці моляться на Курбан байрам біля руїн мечеті Ар-Рахма, зруйнованої ізраїльськими авіаударами у війні проти ХАМАСу, в Хан-Юнісі на півдні Сктора Гази, 16 червня 2024 року. REUTERS/Mohammed Salem

Курбан означає "жертва", любов та відданість Аллаху, перемогу смиренності над непокорою. У цей час заведено робити жертвоприношення, забивати вівцю та роздавати м'ясо нужденним.

Як у світі відзначають Курбан байрам (ФОТО)
Індонезійські мусульманки позують для фото після молитви на Курбан байрам у мечеті Зайтуна в Тунісі, 16 червня 2024 року. AP/Anis Mili

Як у світі відзначають Курбан байрам (ФОТО)
Музиканти виступають під час святкування першого дня Курбан байраму в столиці Катару Досі, 16 червня 2024 року. Getty Images/Karim JAAFAR/AFP

Свято вшановує історію Ібрагіма (Авраама), яка згадується в Корані та в Старому Завіті. За легендою, Ібрагіму Бог послав янгола Джебраїла, і той передав веління Бога, щоби Ібрагім приніс у жертву свого сина, щоб довести свою віру. Батько вирушив у місце, де нині стоїть Мекка, і почав приготування до жертвоприношення, а син не пручався, повністю покладаючись на веління батька та Бога.

Згідно з ісламом, Аллах винагородив Ібрагіма за це випробування, залишив сина живим і спустив на землю вівцю для жертви.

Як у світі відзначають Курбан байрам (ФОТО)
Мусульманські паломники прибувають, щоб кидати каміння в стовпи під час символічного побиття диявола, останнього обряду щорічного хаджу, в Міні, поблизу священного міста Мекки, Саудівська Аравія, в неділю, 16 червня 2024 року. AP/Rafiq Maqbool

Як у світі відзначають Курбан байрам (ФОТО)
Мусульманські діти граються під час святкування Курбан байраму після молитви на території мусульманського клубу імені сера Алі в Найробі, Кенія, 16 червня 2024 року. REUTERS/Monicah Mwangi

Як у світі відзначають Курбан байрам (ФОТО)
Феєрверки в столиці Катару Досі під час святкування першого дня мусульманського свята Курбан байрам, 16 червня 2024 року. Getty Images/Karim JAAFAR/AFP

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