Як у світі відзначають Курбан байрам (ФОТО)

Із вечора 15 червня та до вечора 19 червня у мусульман усього світу триває одне з найбільших релігійних свят — Курбан байрам. Суспільне зібрало фото святкування в різних країнах.
Свято змінюється за календарем. Курбан байрам починається через 70 днів після закінчення посту уразиПіст під час священного місяця Рамазан. У світлий час доби забороняє їсти та пити, також забороняє куріння, інтимні стосунки, погані вчинки та думки, у день закінчення ХаджуПаломництво в ісламі, пов'язане з відвідуванням Мекки та її околиць, та/або в Медину до гробу Мухаммеда, і триває 3-4 дні.
Курбан байрам — одне з двох найважливіших свят у мусульманській культурі. Арабською воно називається Ід аль-Адха, що в перекладі означає "свято жертвопринесення".
Курбан означає "жертва", любов та відданість Аллаху, перемогу смиренності над непокорою. У цей час заведено робити жертвоприношення, забивати вівцю та роздавати м'ясо нужденним.
Свято вшановує історію Ібрагіма (Авраама), яка згадується в Корані та в Старому Завіті. За легендою, Ібрагіму Бог послав янгола Джебраїла, і той передав веління Бога, щоби Ібрагім приніс у жертву свого сина, щоб довести свою віру. Батько вирушив у місце, де нині стоїть Мекка, і почав приготування до жертвоприношення, а син не пручався, повністю покладаючись на веління батька та Бога.
Згідно з ісламом, Аллах винагородив Ібрагіма за це випробування, залишив сина живим і спустив на землю вівцю для жертви.