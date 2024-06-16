Зеленський обговорив із президентом Кенії створення зернових хабів у портах Африки

У межах участі в Глобальному саміті миру у Швейцарії Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Кенії Вільямом Руто.

Про це повідомили у пресслужбі глави української держави.

Зеленський відзначив важливість співголовування президента Кенії у тематичній панелі Саміту миру "Продовольча безпека і свобода судноплавства".

"Дякую за вашу активну участь у Саміті. Ми розпочали обговорення питання продовольчої безпеки, яке дуже важливе для обох країн", – сказав Володимир Зеленський.

Очільники країн обговорили розвиток українсько-кенійських відносин, проєкти у сфері експорту сільськогосподарської продукції та можливу участь Кенії у створенні хабів для українського зерна в портах Африки.

По Саміт миру

15 червня у Бюргенштоці у Швейцарії розпочався перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".