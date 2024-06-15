Володимир Зеленський у межах Глобального саміту миру у Швейцарії провів зустріч із президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

Про це повідомили на сайті глави української держави.

Зеленський подякував Хав’єру Мілею за участь у Саміті миру та відзначив широку представленість на ньому країн Латинської Америки.

"Дуже радий бачити вас тут. Я знаю, що ваш шлях на Саміт був довгим. Але впевнений, що історія запам’ятає цей наш довгий шлях до миру. Вдячний вам", – сказав Володимир Зеленський.

Очільники країн обговорили подальші кроки з імплементації окремих пунктів Формули миру.

"Ми підтримуємо Україну. Ми вважаємо, що ніхто не має права нападати на іншу країну. Зараз ми маємо лише одного агресора – це Росія, і державу, яка зазнала вторгнення, – це Україна. Ми міцно підтримуємо Україну, на чому наголосили у нашому зверненні (на Саміті миру. – Ред.)", – зазначив Хав’єр Мілей.

Володимир Зеленський також подякував за нещодавнє приєднання Аргентини до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Політики обговорили двосторонню співпрацю, зокрема у сфері торгівлі, перебіг виконання попередніх домовленостей і наголосили на продовженні міжнародних контактів на різних рівнях.

Глави держав також відзначили важливість візиту до Аргентини української урядової делегації на чолі з першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко у травні.

Володимир Зеленський нагородив Президента Аргентини орденом Свободи.

Що відомо про Саміт миру

15 червня у Бюргенштоці у Швейцарії розпочався перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".