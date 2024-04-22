Зеленський не вірить в "олімпійське перемир’я" запропоноване Макроном

Президент України Володимир Зеленський не вірить у можливість реалізації ідеї президента Франції Еммануеля Макрона щодо перемир’я в Україні та Газі на час проведення Олімпіади в Парижі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю французькому відеожурналісту Юго Траверсу.

"Я не вірю в цей формат перемир’я в цілому. Я не вірю в будь-який формат перемир’я з РФ. Це брехня, Еммануель (Макрон, — ред.) це знає, він сам свідок цього. Ми всі разом були в нормандському форматі, ми разом проходили весь цей процес. Франція, Німеччина, Україна. Ми – живі свідки, що замороженого конфлікту з Росією не буває", — зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що Росія використає таку паузу для перегрупування і залучення додаткових сил, щоб потім "знищувати нас".

"Ми це проходили. У момент, коли ми підписували домовленості в Нормандському форматі, ми домовлялись, що зараз буде cease-fire (припинення вогню, — ред.), не буде ніяких пострілів. Після того, як зачинялись двері в Єлисейському палаці, на фронті були люди, які стріляли по наших військових. Для Путіна не існує ніякого перемир’я, ніякої Олімпіади, ніяких авторитетів", — сказав він.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що сподівається домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, на час літніх Олімпійських ігор, та розраховує на сприяння у цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю.