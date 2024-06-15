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Шольц заперечив, що Німеччина заблокувала новий пакет санкцій проти РФ
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Шольц заперечив, що Німеччина заблокувала новий пакет санкцій проти РФ

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Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Kay Nietfeld/Pool via REUTERS

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заперечив, що ФРН заблокувала новий пакет європейських санкцій проти Росії. За його словами, наразі продовжуються обговорення пакета.

Про це Шольц сказав в інтерв'ю Politico.

"Йдеться про те, як ми можемо переконатися, що німецька економіка може здійснювати свою діяльність і в той же час переконатися, що товари, які доставляються десь у Південну Америку, в азійську країну або в Африку, не потраплять до Росії обхідним шляхом, де вони не повинні бути", — зазначив він.

Канцлер також заявив, що пакет буде ухвалений незабаром і назвав "нісенітнецею" порівняння Німеччини з Угорщиною.

"Це повна нісенітниця. Ми хочемо знайти рішення", — додав Шольц.

Напередодні кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що Німеччина знову заблокувала новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

За словами журналіста, угода мала бути ухвалена, однак Німеччина "ще не готова дати зелене світло". Наступного тижня переговори продовжаться.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакетекономічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням війни Росії проти України.

23 лютого Євросоюз ухвалив 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти Росії.

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