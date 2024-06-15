Гендиректор МАГАТЕ Гроссі пояснив, чому не приїхав на Саміт миру

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі не братиме безпосередню участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня, оскільки не хоче змішувати політичні аспекти з технічною роботою агентства.

Про це Гроссі сказав в інтерв’ю Укрінформу.

"У рамках дуже обережного підходу і недопущення змішування політичних міркувань з нашою технічною роботою, ми не збираємося бути присутніми там (на Саміті миру — ред.)", — пояснив Гроссі.

За словами гендиректора МАГАТЕ, він "був на зв'язку" ї процесі підготовки саміту з міністром енергетики України Германом Галущенком, а також провів зустріч цього тижня з главою МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

"Я висловив міністру закордонних справ Швейцарії сподівання, що роль агентства буде обговорюватися (на Саміті миру – ред.) і що важливість та посилення його незалежної технічної роботи буде підтримано", — заявив Гроссі.

15 червня, у Бюргенштоці в Швейцарії розпочинається перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому візьмуть делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена, утім, імовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру".