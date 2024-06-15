Штаб з координації допомоги Україні у Німеччині, Чехія вже відправляє боєприпаси в межах своєї ініціативи та Саміт миру в Швейцарії — Суспільне зібрало головні новини станом на ранок 15 червня.

Штаб координації НАТО для України

У Німеччині розмістять штаб НАТО з координації допомоги Україні. Там будуть контролювати поставки зброї, координувати навчання солдатів ЗСУ та ремонт військової техніки, повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Рішення мають ухвалити на саміті у Вашингтоні 9-11 липня.

Розмістять штаб у Вісбадені на півдні Німеччини на військовій базі США, що вже діє. Логістичні центри – у Польщі та Румунії. У штабі служитимуть близько 700 солдатів з НАТО та країн-партнерів, переважно з України. Німеччина спочатку була проти того, щоб розміщувати штаб на своїй території, але згодом погодилася.

Контекст: 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО, де однією із головних тем стане питання війни Росії проти України, членство України у альянсі та допомога Києву.

Боєприпаси в межах чеської ініціативи вже прибувають в Україну

Закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси вже прибувають в Україну. Цього року Київ зможе безперервно отримувати їхню "значну кількість", заявив керівник МЗС Чехії Ян Ліпавський. Міністр в інтервʼю не розкриває конкретних дат поставок.

За його словами, саме чеська ініціатива допомагає продовжувати постачати боєприпаси для українських військових. Вже 20 країн зобов'язалися брати участь в цій ініціативі, пʼять із яких вже надіслали гроші, за які Чехія може укладати угоди та закуповувати боєприпаси з різних країн, а потім відправляти їх до України. Це Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія, Канада.

Контекст: 17 лютого президент Чехії Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Нідерланди виділили гроші на навчання українських біженців

Нідерланди нададуть додаткові 10 мільйонів євро на мовні курси для українських біженців, що дасть змогу продовжити навчання та знайти роботу, йдеться на сайті уряду.

Вивчення мови допомагає знайти відповідну роботу, для якої українці були підготовлені в Україні. Знання мови також допомагає налагоджувати контакти з місцевими жителями та брати участь у житті суспільства, пояснюють рішення в уряді Нідерландів.

У 2023 році на мовні курси Нідерланди виділили 15 мільйонів євро, а на початку року – ще два мільйони євро.

Контекст: рішення ухвалили з огляду на пропозицію Єврокомісії продовжити дію тимчасового захисту для громадян України ще на один рік, остаточне рішення міністри ЄС мають ухвалити до кінця місяця.

Саміт миру в Швейцарії

Від сьогодні у Швейцарії стартує Глобальний саміт миру, який спільно організували Швейцарія та Україна. Понад півтори сотні запрошень, світове турне президента Володимира Зеленського з намаганням залучити якнайбільше підтримки, майже два роки узгодження позицій союзників — все це для підтримки і залучення більшості до саміту, на якому мають узгодити пункти української "Формули миру".

Росії на саміті не буде, але, ймовірно, її запросять на наступні — коли погодять позиції країн по положеннях "Формули миру". Відомо, що на заході заявлено 100 учасників, з них 92 держави та 8 світових організацій.

Команда Суспільного перебуває у Бюргенштоці та інформуватиме про перебіг подій.