У "Дії" за три дні згенерували вже 80 тисяч посвідчень ветерана

Протягом трьох днів з початку запуску послуги у застосунку "Дія" згенеровано вже понад 80 тисяч посвідчень ветерана.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"За три дні, як ми додали посвідчення ветерана в «Дію», українці згенерували вже понад 80 тисяч цифрових посвідчень. І тенденція позитивно зростає. В цілому послуга працює досить стабільно", — зазначив Федоров.
За його словами, потенційна аудиторія зазначеної послуги становить близько мільйона українців.
Міністр додав, що запуск електронного ветеранського посвідчення був одним з найвдаліших.
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Що потрібно зробити, щоб отримати у "Дії" посвідчення ветерана:
- Прогортайте всі документи в "Дії"
- натисніть Додати документ
- виберіть Посвідчення ветерана
- надайте дозвіл на отримання даних
- та натисніть Додати посвідчення.
Після цього документ протягом кількох хвилин має зʼявитися в застосунку.
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