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У "Дії" за три дні згенерували вже 80 тисяч посвідчень ветерана
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У "Дії" за три дні згенерували вже 80 тисяч посвідчень ветерана

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Застосунок "Дія"
"Дія". Cуспільне

Протягом трьох днів з початку запуску послуги у застосунку "Дія" згенеровано вже понад 80 тисяч посвідчень ветерана.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"За три дні, як ми додали посвідчення ветерана в «Дію», українці згенерували вже понад 80 тисяч цифрових посвідчень. І тенденція позитивно зростає. В цілому послуга працює досить стабільно", — зазначив Федоров.

За його словами, потенційна аудиторія зазначеної послуги становить близько мільйона українців.

Міністр додав, що запуск електронного ветеранського посвідчення був одним з найвдаліших.

Що потрібно зробити, щоб отримати у "Дії" посвідчення ветерана:

  • Прогортайте всі документи в "Дії"
  • натисніть Додати документ
  • виберіть Посвідчення ветерана
  • надайте дозвіл на отримання даних
  • та натисніть Додати посвідчення.

Після цього документ протягом кількох хвилин має зʼявитися в застосунку.

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