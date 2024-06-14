У результаті атаки українських безпілотників на нафтобазу в Ліскінському районі Воронезької області Росії пошкоджено резервуари з паливом. Загалом Міноборони РФ відзвітувало про збиття 87 дронів над територією РФ та Криму.

Про атаку на нафтобазу повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв.

"У Ліскінському районі Воронезької області з надмалої висоти було здійснено спробу атакувати нафтобазу українськими безпілотними літальними засобами. За попередньою інформацією, кілька БПЛА незначно пошкодили резервуари з паливом", — написав Гесєв у Telegram.

За його словами, обійшлося без займання вогню та постраждалих. Українська сторона наразі ситуацію не коментувала. У Міноборони РФ заявили про атаку дронів з боку України і збиття та перехоплення понад 80 БпЛА.

"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено два БПЛА над територією Бєлгородської, два БПЛА над територією Волгоградської, шість БПЛА над територією Воронезької, шість БПЛА над територією Курської, сімдесят БПЛА над територією Ростовської областей, а також один БПЛА над територією Республіки Крим", — йдеться у повідомленні МО РФ.

Користувачі інтернету також повідомляли про вибухи у Ростовській області.