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Буданов: Україна атакувала аеродром у Морозовську щонайменше 70 дронами
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Буданов: Україна атакувала аеродром у Морозовську щонайменше 70 дронами

ЗМІ
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Кирило Буданов
Керівник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України Кирило Буданов. Суспільне/Олександр Магула

Українські підрозділи оборони та розвідки використали щонайменше 70 безпілотників для атаки на аеродром Морозовську в Росії.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України Кирило Буданов виданню The War Zone.

Розташований у Ростовській області аеродром, є базою для десятків винищувачів-бомбардувальників Су-34, які були ключовою зброєю у війні, та слугує передовою оперативною базою для винищувачів Су-27.

Водночас, зазначає видання, хоча атака, схоже, завдала певної шкоди, її повна міра наразі незрозуміла. На невеликій відстані від ангару, на пероні видніється невеликий кратер і сліди пожежі. Зазначається, що важко сказати, чи був пошкоджений якийсь борт, але саме тут зазвичай паркуються кілька реактивних літаків. Російські джерела визнали напад, але розійшлися в оцінках

Що відомо про атаку на аеродром 14 червня

У ніч проти 14 червня Ростовську область Росії масово атакували безпілотники. Вибухи пролунали, зокрема, у місті Морозовськ, де розташований військовий аеродром. Там базуються російські літаки, які завдають ударів по Україні.

Міністерство оборони РФ заявило про знищення 87 дронів над територією РФ та Криму тієї ночі. В оборонному відомстві уточнили, що саме у Ростовській області знищили щонайменше 70 дронів — таку ж цифру наводить Буданов.

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