Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування ймовірних військових злочинів у зв'язку з кібератаками української цивільної інфраструктури, які, ймовірно, здійснили спецслужби Росії.

Про це агентство Reuters повідомляє з посиланням на інформовані джерела.

Автори публікації повідомляють, що це перше розслідування свого роду і воно стосується подій, що відбулися після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, а також у період з 2015 року.

Джерела Reuters повідомляють, що прокурори МКС вивчають щонайменше чотири масштабні кібератаки, спрямовані проти енергетичної інфраструктури України.

Зокрема співробітники суду вивчають діяльність групи російських хакерів, відомої як Sandworm. Західні та українські спецслужби вважають, що вона прямо пов'язана із Головним розвідувальним управлінням Міноборони Росії.

За Sandworm серед інших стежать фахівці Центру захисту прав людини в Юридичній школі Університету Берклі в Каліфорнії. Як пише Reuters, у 2022-му та 2023-му роках вони направили до МКС конфіденційні відомості про п'ять кібератак проти української енергетики, які можуть бути військовими злочинами.

Передбачається, що хакери з групи Sandworm, серед іншого, напали на енергосистему на заході України в 2015 році, і це стало першою подібною атакою в історії.

Українська влада також говорила, що Sandworm активно займалася кібершпигунством проти західних країн від імені російської військової розвідки, сказано в публікації.

Москва раніше заперечувала, що здійснює кібератаки, й назвала такі звинувачення спробами розпалювання антиросійських настроїв.

Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та не бере участі у його роботі. 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.