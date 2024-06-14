15 червня — 843 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- 15 червня у Швейцарії розпочинається Глобальний саміт миру, в якому візьмуть участь майже сто країн, у тому числі понад пів сотні глав держав і урядів з усього світу.
- Держави-члени НАТО погодили план підтримки України.
- Посли Європейського Союзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до ЄС України та Молдови.
Уряд Нідерландів надасть €10 млн на мовні курси для українських біженців
Уряд Нідерландів надасть додаткові 10 мільйонів євро на мовні курси для українських біженців, що дасть змогу продовжити навчання та знайти роботу, йдеться на сайті уряду.
"Вивчення мови допомагає знайти відповідну роботу, для якої вони були підготовлені в Україні. Знання мови також допомагає налагоджувати контакти з місцевими жителями та брати участь у житті суспільства", – пояснюють рішення в уряді Нідерландів.
У 2023 році на мовні курси Нідерланди виділили 15 мільйонів євро, а на початку року – ще два мільйони євро.
Прем'єр Британії заявив, що не думає про відправку військ на Україну
Сполучене Королівство наразі не розглядає думку відправки своїх військових або НАТО в Україну. Про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії в інтерв'ю газеті La Repubblica.
"Ні" – відповів він на відповідне запитання.
На його думку, ухвалене на саміті Групи семи (G7) в Італії рішення щодо використання прибутку від заморожених російських активів на потреби України стало демонстрацією, що "G7 готова на все".
"Ми повинні нарощувати наші інвестиції в оборону, тому що світ став небезпечним та непередбачуваним, як ніколи за останні десятиліття", — сказав він.
Щодо застосування західної зброї проти цілей на території РФ британський прем'єр висловився ухильно. За його словами, ракети мають використовуватися "при дотриманні міжнародних гуманітарних законів".
Буданов: Україна атакувала аеродром у Морозовську щонайменше 70 дронами
Українські підрозділи оборони та розвідки використали щонайменше 70 безпілотників для атаки на аеродром Морозовську в Росії. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України Кирило Буданов виданню The War Zone.
Розташований у Ростовській області аеродром, є базою для десятків винищувачів-бомбардувальників Су-34, які були ключовою зброєю у війні, та слугує передовою оперативною базою для винищувачів Су-27.
У Києві та низці областей — відбій повітряної тривоги.
У Києві та низці областей — повітряна тривога.
Штаб НАТО з координації допомоги Україні розмістять у Німеччині
У Німеччині розмістять штаб НАТО з координації допомоги Україні. Там будуть контролювати поставки навчанням солдат ЗСУ та ремонт військової техніки. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу у Брюсселі, 14 червня.
За його словами, міністри оборони країн НАТО погодили у Брюсселі план щодо передачі альянсу контролю за постачанням зброї Україні, навчанням солдат ЗСУ та ремонтом військової техніки. Рішення мають ухвалити на саміті у Вашингтоні 9-11 липня.
Штаб з координації допомоги Києву розмістять у Вісбадені на півдні Німеччини, на військовій базі США, що вже діє. Логістичні центри – у Польщі та Румунії. Нову структуру очолить генерал-лейтенант альянсу, він підпорядковуватиметься верховному головнокомандувачу Збройних сил НАТО в Європі. У штабі служитимуть близько 700 солдатів з НАТО та країн-партнерів, переважно з України.
МЗС Чехії: боєприпаси в межах чеської ініціативи вже прибувають в Україну
Закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси вже прибувають в Україну. Цього року Київ зможе безперервно отримувати їхню "значну кількість". Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтервʼю Радіо Свобода.
"Щиро кажучи, перші партії боєприпасів прибувають до України цими днями. Тож цього року ми зможемо закупити та безперервно постачати значну кількість боєприпасів. До цього часу через різні канали Чехія поставила понад мільйон снарядів для України", — сказав міністр.
За його словами, саме чеська ініціатива допомагає продовжувати постачати боєприпаси для українських військових. Вже 20 країн зобов'язалися брати участь в цій ініціативі, пʼять з яких вже надіслали гроші, за які Чехія може укладати угоди та закуповувати боєприпаси з різних країн, а потім відправляти їх до України. Це Німеччина, Нідерланди, Данія, Португалія, Канада.