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У Шебекіно обвалилась п'ятиповерхівка, РФ заявляє про український обстріл
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У Шебекіно обвалилась п'ятиповерхівка, РФ заявляє про український обстріл

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Шебекіно Бєлгородська область РФ, 14 червня 2024 обстріл
Руйнування п'ятиповерхового будинку в Шебекіно Бєлгородської області, Росія, 14 червня 2024 року. В'ячеслав Гладков/Telegram

У російському місті Шебекіно Бєлгородської області, що неподалік кордону з Україною, після обстрілу обвалився житловий п'ятиповерховий будинок. Постраждали щонайменше 5 людей. Омбудсменка Росії звинуватила Україну.

Про це заявив губернатор області В'ячеслав Гладков.

Рятувальники, за словами місцевої влади, дістали з-під завалів двох жителів і ще двох врятували з п'ятого поверху. Наразі відомо про п'ятьох поранених. На місці події будинку працюють 79 співробітників оперативних служб і 21 одиниця техніки. Жителів із постраждалих квартир обіцяють прийняти в пунктах тимчасового розміщення.

Гладков заявив про обстріл. Водночас Генштаб ЗСУ о 13:00 повідомляв, що РФ завдала удару п’ятьма КАБами по Вовчанську з напрямку Шебекіно.

Пізніше ввечері Гладков стверджував, що у Шебекінському міському окрузі місто Шебекіно, села Маломихайлівка, Муром і Середа зазнали трьох обстрілів з артилерії та дронами.

Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що п'ятиповерхівка в Шебекіно постраждала через обстріл з боку України.

Губернатор області Гладков повідомляв про обстріли області й раніше. 25 травня стало відомо про чотирьох загиблих у селищі Октябрське. За його словами, 12 людей ушпиталили з пораненнями. 26 травня Гладков сказав, що після чергового обстрілу четверо людей отримали поранення. В атаці звинуватили Україну.

Бєлгородська область Росії межує з Харківською областю України, яка щодня перебуває під обстрілами російської армії.

Новину доповнено о 19:52. Додано заяву омбудсменки Москалькової.

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