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Влада Бєлгорода повідомляє про обстріл міста та околиць
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Влада Бєлгорода повідомляє про обстріл міста та околиць

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Наслідки обстрілу Бєлгорода, Росія, 25 травня 2024 року
Наслідки обстрілу Бєлгорода, Росія, 25 травня 2024 року. Telegram/Демидов

Російський Бєлгород та його околиці ввечері знову опинилися під обстрілами. Щонайменше четверо людей отримали поранення. В атаці звинуватили Україну.

Про обстріл повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

Ввечері він написав у Telegram про ще один обстріл міста Бєлгорода та Бєлгородського району. Гладков пише, що, за попередньою інформацією, чотири жителі постраждали. За його інформацією, російська ППО збила 29 "повітряних цілей", але також перераховує багато влучань, зокрема прямих, до житлових будинків та інших об'єктів.

Міський голова Бєлгорода Валентин Демидов повідомив, що під час обстрілу усі постраждалі перебували на вулиці.

Раніше губернатор області Гладков повідомляв про обстріл області 25 травня. Тоді стало відомо про чотирьох загиблих у селищі Октябрське. За його словами, 12 людей ушпиталили з пораненнями. Українська сторона не коментувала цю заяву.

Бєлгородська область Росії межує з Харківською областю України, яка щодня знаходиться під обстрілами російської армії.

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