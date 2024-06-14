Генштаб: на фронті сьогодні вже відбулося понад 40 бойових зіткнень

Від початку цієї доби станом на 10 ранку по всій лінії фронту вже відбулося 41 бойове зіткнення. Військові РФ здійснили шість авіаційних ударів десятьма керованими авіабомбами, задіяли 33 дрони-камікадзе і здійснили понад 580 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 109 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, упродовж 13 червня росіяни загалом завдали по позиціях українських військ та населених пунктах 3 ракетних удари із застосуванням 4 ракет, 66 авіаційних ударів (зокрема, скинули 94 КАБи), здійснили понад 3800 обстрілів, 100 із них — із реактивних систем залпового вогню.

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили засіб протиповітряної оборони, два пункти управління, два артилерійських засоби, станцію РЕБ та 11 районів зосередження особового складу і ОВТ російського окупаційного війська.

“Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також ворог втратив вісім танків, 26 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, дві РСЗВ, три засоби ППО, 22 БпЛА ОТР, ракету, 60 автомобілів та 16 одиниць спеціальної техніки”, — йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку триває атака окупантів РФ в районі Вовчанська. Ситуація контрольована. Минулої доби на напрямку росіяни втратили 72 військових, 30 з них – безповоротно. Знищено три бойові броньовані машини, дві артсистеми, дев’ять автомобілів та п’ять одиниць спецтехніки. Пошкоджено три артилерійські системи та п’ять автомобілів. Уражено 26 бліндажів війська РФ та два склади з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають дві атаки російських військових в районах Петропавлівки та Піщаного. Ситуація під контролем.

На Лиманському напрямку українські війська відбивали три спроби окупантів РФ покращити тактичне положення. Відбито один штурм неподалік Невського, два боєзіткнення, в районах Невського та Греківки, продовжуються.

На Сіверському напрямку успішно зупинено спробу росіян просунутись уперед в районі Роздолівки.

На Покровському напрямку українські захисники на дають війську РФ просунутися вглиб української території. Військо РФ продовжує спроби прориву української оборони у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Новопокровського. На цей час триває сім бойових зіткнень, а п’ять атак вже відбито. Ситуація під контролем Сил оборони України. За уточненою інформацією, на Покровському напрямку, минулої доби військо РФ втратило 363 військових вбитими та пораненими, знищено російський танк, дві бойові броньовані машини, гармату та автомобіль. Пошкоджено танк, одну ББМ і автомобіль.

На Курахівському напрямку ситуація напружена. Військо РФ 11 разів розпочинало штурмові дії. Поблизу Парасковіївки дві атаки успішно відбито. Дев’ять боєзіткнень тривають в районах Красногорівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку росіяни активізувалися у районі Урожайного – триває бій. Окупанти РФ отримують жорстку відсіч. Спроба війська РФ штурмувати позиції неподалік Водяного зазнала невдачі.

На Оріхівському напрямку російські військові здійснили п’ять штурмів в районі Малої Токмачки. Українські воїни всі атаки відбили.

На Придніпровському напрямку, на лівобережжі Дніпра, українські воїни зупинили один штурм окупантів РФ.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

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