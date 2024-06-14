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НАТО планує координувати постачання зброї для України — Умєров розповів деталі
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НАТО планує координувати постачання зброї для України — Умєров розповів деталі

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НАТО планує координувати постачання зброї для України — Умєров розповів деталі
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вітає міністра оборони України Рустема Умерова, праворуч — голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, Бельгія, 13 червня 2024 року. REUTERS/Johanna Geron

План НАТО щодо розширення військової підтримки України передбачає посилення ролі Альянсу в координації постачання зброї для України. Йдеться про більше управлінське залучення НАТО, що має допомогти уникати затримок із постачанням.

Про це журналістам розповів міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє АрміяInform.

“Ми спілкувалися з Єнсом Столтенбергом з цього питання. НАТО хоче залучитися, щоб посилити нашу коаліцію шляхом супроводження наших двосторонніх відносин з партнерами”, — пояснив Умєров.

За словами міністра, багато країн, які входять до формату “Рамштайн”, є країнами НАТО. Альянс хоче долучитися, щоб супроводжувати управлінські питання щодо постачання міжнародної технічної допомоги і фінансування, а також для функціонального супроводу допомоги, яка надається.

“Іноді НАТО каже, що деякі країни дають зобов’язання, які невчасно приходять, і НАТО хоче закривати ці питання управлінські, щоб більше спілкуватися і мати юридичний мандат доєднатися. Щоб юридично у них була можливість телефонувати країнам від імені НАТО і питати, чи ця військова допомога, технічна, фінансова дійшла”, — пояснив Умєров.

За його словами, у випадку затримки із наданням допомоги Україні, НАТО буде використовувати свої спроможності.

“Тобто вони хочуть приєднатися юридично до того, щоб супроводжувати. Такий формат розширює наші відносини, щоб ми вчасно отримували цю допомогу”, — пояснив міністр.

Новий план НАТО мають затвердити 14 червня під час другого дня міністерської зустрічі в Брюсселі.

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