За перші 4 місяці цього року українці понад 7,8 мільйона разів перетинали кордон. Це значно менше, ніж в аналогійний період 2023 року. При цьому близько 69 тисяч людей виїхали з України та не повернулися.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, посилаючись на дані Держприкордонслужби (ДПСУ).

Зазначається, що загалом українці стали виїжджати за кордон на 10% рідше. Майже 69 тисяч людей, а це 1,5% від загальної кількості тих хто виїхав — не повернулося в Україну від початку року.

Скільки українців претнуло кордон від початку повномасштабної війни. Інфографіка Опендатабот

"У квітні вперше від початку року додому повернулося більше громадян, ніж виїхало — аж на 56 тисяч. Загалом цьогоріч кількість тих, хто не повернувся, дещо зросла у порівнянні до минулого року — тоді не повернулося 62 тисячі українців", — йдеться у повідомленні.

Для порівняння, за весь минулий рік з України виїхало 14,1 млн українців. З них лише 142 тисячі залишилися закордоном. Це у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабної війни.

При цьому зазначається, що різниця між тими, хто виїхав та заїхав в Україну не дає точного розуміння щодо кількості людей, які емігрували.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, відколи було введено режим воєнний стану, було викрито понад 480 злочинних груп, які займалися організацією незаконного перетину кордону.