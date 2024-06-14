Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Від початку року за кордон виїхали 69 тисяч українців та не повернулись додому — Опендатабот
КордонДПСУУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуЖиттяПолітика

Від початку року за кордон виїхали 69 тисяч українців та не повернулись додому — Опендатабот

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Українці у США
Українці у США. AP/Manuel Balce Ceneta

За перші 4 місяці цього року українці понад 7,8 мільйона разів перетинали кордон. Це значно менше, ніж в аналогійний період 2023 року. При цьому близько 69 тисяч людей виїхали з України та не повернулися.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, посилаючись на дані Держприкордонслужби (ДПСУ).

Зазначається, що загалом українці стали виїжджати за кордон на 10% рідше. Майже 69 тисяч людей, а це 1,5% від загальної кількості тих хто виїхав — не повернулося в Україну від початку року.

Опендатабот
Скільки українців претнуло кордон від початку повномасштабної війни. Інфографіка Опендатабот

"У квітні вперше від початку року додому повернулося більше громадян, ніж виїхало — аж на 56 тисяч. Загалом цьогоріч кількість тих, хто не повернувся, дещо зросла у порівнянні до минулого року — тоді не повернулося 62 тисячі українців", — йдеться у повідомленні.

Для порівняння, за весь минулий рік з України виїхало 14,1 млн українців. З них лише 142 тисячі залишилися закордоном. Це у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабної війни.

При цьому зазначається, що різниця між тими, хто виїхав та заїхав в Україну не дає точного розуміння щодо кількості людей, які емігрували.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, відколи було введено режим воєнний стану, було викрито понад 480 злочинних груп, які займалися організацією незаконного перетину кордону.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Євро-2024 з футболу: де дивитися матчі в Україні, які ігри покаже Суспільне Мовлення
Євро-2024 з футболу: де дивитися матчі в Україні, які ігри покаже Суспільне Мовлення
Колишній заступник міністра охорони здоровʼя Михайло Загрійчук
Ексзаступника міністра охорони здоровʼя Загрійчука підозрюють у втручанні в інформаційну систему трансплантації органів Ексклюзивно
Донор здає кров
Донорство крові: як підготуватися, які є протипоказання та міфи про процедуру
Танк Leopard 1
"Танки Leopard та HIMARS": Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України Важливо

Вибір редакції
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Дізнайтесь більше
Держприкордонслужба України
У ДПСУ розповіли, скільки наразі викрито злочинних груп, які допомагають українцям незаконно перетинати кордон
Глава польського уряду Дональд Туск
Туск заявив про створення "буферної зони" на кордоні Польщі з Білоруссю
Вантажівки біля пункту пропуску "Рава-Руська – Гребенне", 4 червня 2024 року
Польські фермери припиняють блокування вантажівок на КПП "Рава-Руська"
Прикордонники Польщі
Польща запустить інформаційну кампанію для зменшення мігрантів на кордоні з Білоруссю
На початок