За даними Національної спілки журналістів України, станом на 30 травня 2024 року від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Росія вбила щонайменше 91 медійника. За даними Інституту масової інформації, станом на травень 2024 року в російському полоні перебувають 29 цивільних українських медійників та ще четверо журналістів, які на момент захоплення росіянами були військовими.

Список загиблих українських та іноземних журналістів оприлюднений на сайті НСЖУ.

Зазначається, що, за верифікованими даними НСЖУ та Міжнародної федерації журналістів, серед загиблих:

16 медійників і медійниць, які виконували професійні обов’язки;

9 медійників і медійниць – цивільних жертв;

66 представників і представниць ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України.

Цивільні медійники, які загинули під час виконання професійних обов’язків

Гуденко Ігор, український фотограф, відеоблогер, зник у Харкові 26 лютого 2022 року під час обстрілу, його тіло знайдено 27 лютого 2022 року. Відповідно до висновку лікарів, його смерть не є насильницькою. Сакун Євгеній, український фотокореспондент видання "LIVE" та кореспондент EFE, загинув у результаті ракетного обстрілу Київської телевежі 1 березня 2022 року. Рено Брент Ентоні, американський журналіст, колишній кореспондент The New York Times, репортер Time, документаліст, лауреат премії Пібоді, застрелений російськими солдатами на блокпосту в Ірпені 13 березня 2022 року. Левін Максим, український фотожурналіст, кореспондент LB.ua та інших видань, зник безвісти 13 березня 2022 року, знайдений мертвим біля с. Гута-Межигірська Київської області 1 квітня 2022 року. Розслідування "Репортерів без кордонів" показало, що його катували і стратили. Закжевські П’єр, ірландський фотожурналіст Fox News, загинув 14 березня 2022 року разом із Олександрою Кувшиновою, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл у с. Горенка Київської області. Кувшинова Олександра, українська журналістка, фіксерка, продюсерка Fox News, загинула 14 березня 2022 року разом із П’єром Закжевські, коли їхній автомобіль потрапив під обстріл у с. Горенка Київської області. Бауліна Оксана, російська журналістка видання The Insider, активістка Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, загинула 23 березня 2022 року під російським обстрілом Києва. Кведаравічюс Мантас, литовський режисер та документаліст, убитий 2 квітня 2022 року під час спроби покинути місто Маріуполь, життя якого він документував упродовж багатьох років. Баль Євген, український журналіст, письменник, ветеран радянського підводного флоту, волонтер, помер 2 квітня 2022 року після катувань від російських військових у Маріуполі. Нежиборець Роман, український медійник, відеоінженер чернігівського каналу "Дитинець", убитий в с. Ягідне біля Чернігова на початку квітня 2022 року. Замойський Зореслав, український журналіст видань "Громада Приірпіння" та "Інформаційний портал", його тіло з ознаками насильницької смерті знайшли 13 квітня 2022 року в Бучі Київської області. Леклерк-Імхофф Фредерік, французький журналіст телеканалу BFMTV, загинув від осколкового поранення 30 травня 2022 року внаслідок російського обстрілу, коли висвітлював евакуацію мирного населення із м. Сєвєродонецьк (Луганщина). Бітік Богдан, український фрілансер, загинув 26 квітня 2023 року від російської кулі біля Антонівського мосту в Херсоні, допомагаючи в роботі італійському журналістові Коррадо Зуніно. Солдін Арман, французький відеожурналіст AFP, загинув 9 травня 2023 року під ракетним обстрілом поблизу Часового Яру Донецької області під час підготовки телесюжету. Амеліна Вікторія, українська письменниця, документаторка воєнних злочинів, померла 1 липня 2023 року внаслідок поранень, отриманих під час ракетного обстрілу росіянами середмістя Краматорська 27 червня 2023 року. Миронюк Володимир, український і американський фотожурналіст-фрілансер, загинув, знімаючи фоторепортаж, 25 вересня 2023 року на Донбасі поблизу Курдюмівки.

Журналісти, які загинули не під час виконання професійних обов’язків

Шакіров Ділєрбек, український журналіст інформаційного щотижневика "Навколо тебе", член Благодійного фонду "Дім надії", розстріляний із автоматичної зброї 26 лютого в Зеленівці Херсонської області. Лі Павло, український актор, ведучий телеканалу "Дом", волонтер, застрелений 6 березня 2022 року в Ірпені Київської області російськими військовими. Дєдов Віктор, український оператор телеканалу "Сігма", загинув 11 березня 2022 року в Маріуполі внаслідок обстрілу будинку. Гайдар Оксана (Руда Пані), українська журналістка, блогерка, загинула під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району на Київщині між 11 і 12 березня 2022 року. Гумянова Лілія, українська журналістка, викладачка журналістики та завідувачка художнього відділу Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості, загинула 19 березня 2022 року внаслідок російських обстрілів Маріуполя. Харакоз Наталя, українська журналістка, письменниця грецькою та російською мовами, загинула внаслідок російських бомбардувань Маріуполя 29 березня 2022 року. Глодан Валерія, випускниця факультету журналістики Одеського національного університету ім. Мечникова, перебувала в декретній відпустці, загинула разом із матір’ю і 3-місячною донькою 23 квітня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу Одеси. Гирич Віра, українська журналістка, продюсерка "Радіо Свобода", загинула внаслідок російського обстрілу Києва 28 квітня 2022 року. Даценко Володимир, український громадський діяч, волонтер, військовослужбовець "Айдару", журналіст видання "Дорожній контроль Вінниця", загинув 14 липня 2022 року під час ракетного обстрілу Вінниці.

Журналісти, які загинули під час військової служби

Пущенко Сергій, український художник, культуролог, журналіст, військовослужбовець, загинув 2 березня 2022 року в бою в м. Васильків Київської області разом із побратимами з тероборони. Дудар Віктор, український військовий журналіст, боєць 80-ої десантно-штурмової бригади, загинув 6 березня 2022 року під час оборони міста Миколаїв. Литкін Олександр, український журналіст "КNК Медіа", загинув 13 березня в населеному пункті Романівка біля Ірпеня Київської області внаслідок російського обстрілу військовосліжбовцями. Якунін Олег, український журналіст, редактор запорізького сайту misto.zp.ua, військовослужбовець, загинув 18 березня 2022 року. Коцуконь Олександр, український журналіст, працівник військової пресслужби, боєць полку "Азов", студент кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, загинув 22 березня 2022 року під час оборони Маріуполя. Олійник Юрій, український оператор і фотограф 24 каналу, військовослужбовець, загинув 23 березня 2022 року у боях біля Попасної Луганської області. Заїковський Сергій, український історик, перекладач, публіцист, військовослужбовець Збройних сил України, загинув 24 березня 2022 року під Києвом. Котенко Денис, український журналіст, співробітник пресслужби Міністерства у справах ветеранів, загинув 24 березня 2022 року у бою з російськими окупантами під Києвом. Мединський Максим, український журналіст, працівник пресслужби Міністерства інфраструктури України, лейтенант Збройних сил України, загинув 29 квітня 2022 року біля Харкова внаслідок артилерійського обстрілу окупантів. Махов Олександр, український журналіст телеканалів "Україна", "Україна24", "Дом", ветеран війни на Донбасі, військовослужбовець, загинув у бою поблизу Ізюма Харківської області 4 травня 2022 року. Старинець Євген, український медійник, менеджер телерадіокомпанії Суспільне Черкаси, фундатор Суспільного на Черкащині, загинув 30 квітня 2022 року у бою за Попасну. Кіц Костянтин, український фотограф, відеооператор луцького каналу "Аверс", боєць Збройних сил України, загинув на Донеччині 17 травня 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу. Жук Роман, український фотограф, відеограф із Мукачевого, один із засновників волонтерського проєкту Chysto.de, військовослужбовець Збройних сил України, загинув 26 травня 2022 року. Дерех Віталій, український журналіст, кореспондент тернопільських видань, молодший сержант, командир протитанкого відділення 1 ОБрСпп ім. Івана Богуна Збройних сил України, загинув 28 травня 2022 року біля м. Попасна Луганської області внаслідок авіаційного удару. Чубашев Олексій, український журналіст, воєнний кореспондент, автор та ведучий програми для військових "Рекрут.UA", екскерівник Армія FM, загинув на фронті 10 червня 2022 року під час оборони Сєвєродонецька. Гуламов Абдулкарім (Карім), український журналіст, телеведучий каналу М2, військовослужбовець, загинув 17 липня 2022 року, ймовірно, під обстрілом. Рачок Микола, український журналіст, автор матеріалів та редактор новин видання InfoCar, загинув 21 липня 2022 року в бою з вагнерівцями. Юрченко Олексій, український журналіст, оператор телеканалу "Прямий", військовослужбовець ЗСУ, загинув 8 вересня 2022 року піл час звільнення Балаклії Харківської області. Шемчук Олег, український журналіст-розслідувач із Запоріжжя, кулеметник 53 ОМБр ЗСУ, загинув 15 вересня 2022 року на Бахмутському напрямку внаслідок уламкових поранень. Тіло вдалося забрати з поля бою і провести ДНК-експертизу з великим запізненням. Похований 4 квітня 2024 року. Шиповський Дмитро, український теле- і кінооператор, в останні роки співпрацював із "Приват ТБ: Харків" й телеканалом "Аль Джазіра", військовослужбовець ЗСУ, загинув 21 вересня 2022 року під мінометним обстрілом російських окупантів поблизу села Дружба Донецької області. Лелявський Юрій, український журналіст, телевізійник, капітан ЗСУ, начальник служби зв’язків з громадськістю 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, загинув 28 вересня 2022 року в бою з російськими окупантами. Силкін Сергій, український медійник, колишній звукорежисер Суспільного Івано-Франківськ, боєць 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади, загинув 17 жовтня 2022 року в бою поблизу Бахмута Донецької області. Яворський Василь, режисер телеканалів "Перший Західний" і "Еспресо", військовослужбовець 103-ої окремої бригади Сил ТРО ЗСУ, загинув 21 жовтня 2022 року в результаті артилерійського обстрілу. Загоруйко Андрій, журналіст та режисер телеканалу "Київ", військовослужбовець ЗСУ, загинув 3 листопада 2022 року в селищі Спірне під Бахмутом внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу. Дзіковський Владислав, системний адміністратор видання "Детектор медіа", військовослужбовець, старший кулеметник бронеавтомобіля, зник безвісти між Кремінною і Серебрянкою 13 грудня 2022 року. На початку квітня 2023 року стало відомо, що він загинув. Коломієць Антон, телевізійник із Херсона, військовослужбовець ЗСУ, загинув 20 грудня 2022 року під Бахмутом унаслідок артилерійського обстрілу. Кузенков Олександр, український військовий, випускник факультету журналістики Київського університету ім. Бориса Грінченка, автор книжки "Останні посмішки Іловайську", загинув 20 грудня 2022 року в бою під Бахмутом. Гулевич Євген, львівський журналіст, культуролог, керівник Центру гуманітарних досліджень ЛНУ ім. І.Франка, боєць Десантно-штурмових військ ЗСУ, загинув 31 грудня 2022 року під Бахмутом. Кудрявцев Дмитро, український військовий, колишній редактор стрічки новин сайту Факти ICTV, загинув під час ракетного обстрілу 25 січня 2023 року поблизу с. Водяне під Донецьком. Терьохін Ігор, одеський журналіст (працював у ТРК РІАК та в команді "Глас Медіагрупа"), письменник, ресторатор, боєць 126 бригади ЗСУ, загинув 23 січня на Херсонщині. Тимошенко Павло, оператор черкаського корпункту телеканалу "Інтер", військовослужбовець територіальної оборони, загинув 5 лютого 2023 року під Вугледаром. Клименко Сергій, працівник технічної служби Суспільного Херсон, український військовий, загинув 5 лютого 2023 року в бою в Мар’їнці Донецької області. Борис Олексій, журналіст "Юридичної газети", боєць 58-ої бригади, загинув 9 лютого 2023 року. Ольховик Олексій, оператор Суспільного, український військовий, загинув унаслідок смертельного поранення ймовірно під час стрілецького бою 13 березня 2023 року. Цахнів Олександр, журналіст-розслідувач інформаційного агентства "Вчасно" з Покровська Донецької області, військовослужбовець ЗСУ, загинув 25 березня 2023 року під час обстрілу на Бахмутському напрямку. Бойко Андрій, колишній оператор ТРК "Вежа", співзасновник креативної агенції ЯНҐ .agency, командир стрілецького взводу 102 оБр ім. Дмитра Вітовського, загинув 6 квітня 2023 року під час обстрілу поблизу Гуляйполя Запорізької області. Сірик Дмитро, радіоведучий Суспільного, стрілець-снайпер механізованого батальйону, загинув 20 квітня 2023 року під час артобстрілу поблизу Авдіївки Донецької області. Бондаренко Олександр, журналіст "ВВС Україна", "ТРК Україна", комунікаційник, військовослужбовець ЗСУ, загинув у квітні 2023 року в бою під Кремінною Луганської області. Мукан Володимир, журналіст "Газети по-українськи", журналу "Країна" та інтернет-порталу Gazeta.ua. Молодший сержант ЗСУ, загинув 29 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання під Бахмутом Донецької області. Кривий Денис, фотограф-натураліст, автор численних публікацій світлин у медіа, військовослужбовець Сил спеціальних операцій, загнув 11 травня 2023 року в боях за Бахмут. Кузьмінський Іван, дослідник давньої української музики, кандидат наук, режисер дитячого телеканалу "Малятко TV", військовослужбовець, загинув 17 травня 2023 року в бою поблизу населеного пункту Діброва на Луганщині. Осієвський Євген, журналіст, автор видань "Куншт" і "Спільне", військовослужбовець, загинув 22 травня 2023 року в бою під Бахмутом. Петров Віктор, перший головний редактор інтернет-видання "Сихів Медіа", військовослужбовець, загинув 29 травня 2023 року в боях на Бахмутському напрямку. Цурукін Петро, журналіст-телевізійник, головний редактор проєкту "Один за всіх" телеканалу СТБ, ведучий телеканалу Kyiv Live, військовослужбовець ЗСУ, зник безвісти 4 червня 2023 року, його смерть підтверджено й офіційно повідомлено про це 18 березня 2024 року. Чорномаз Роман, фотограф і журналіст із Умані Черкаської області, снайпер батальйону "Свобода" Національної гвардії України, загинув 13 червня 2023 року в бою на Бахмутському напрямку. Шульга Іван, звукорежисер телеканалу "СТБ", музикант, військовослужбовець 241 бригади ЗСУ, загинув 14 червня 2023 року поблизу с. Закітне Краматорського району Донецької області. Клітний Антон, журналіст інформаційного порталу "Стопкор", засновник інформаційного агентства "25.інфо", громадський діяч, військовослужбовець ЗСУ, загинув 25 червня 2023 року від осколкового поранення в бою під Оріховом. Шварцман Максим, фотокореспондент чернівецького медіа агентства АСС, солдат Чернівецької територіальної оборони, загинув на Бахмутському напрямку під час наступального бою 15 липня 2023 року. Гнітецький Костянтин, телеоператор Суспільного з м. Рівного, воїн Сил оборони України, загинув унаслідок мінометного обстрілу 16 липня 2023 року поблизу Діброви на Луганщині. Рибаков Дмитро, економічний оглядач, журналіст телеканалу "Тоніс", автор публікацій у LB.ua, редактор і журналіст у Forbes Ukraine, Chas News, кандидат історичних наук, командир взводу в 47-ій механізованій бригаді "Магура", загинув під час наступального бою 17 липня 2023 року на Мелітопольському напрямку. Сінченко Дмитро, журналіст, блогер із Кропивницького, автор видань "Тиждень", "Радіо Свобода" та інших, громадський активіст, військовослужбовець Української добровольчої армії, зник безвісти наприкінці серпня 2023 року, на початку березня 2024 року експертиза ДНК підтвердила його загибель. Кришталь Андрій, головний редактор львівської газети "Самооборона", військовослужбовець 103-ої окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Після тяжкого поранення проходив лікування. Помер 27 вересня 2023 року. Давидюк Тарас, засновник і головний редактор видання "Горинь.інфо" з Рівненщини, воїн ЗСУ, загинув 3 листопада 2023 року на околиці Роботиного Запорізької області внаслідок атаки ворожого ударного дрона. Попов Олександр, колишній оператор Суспільного Миколаїв, військовослужбовець 95-ої окремої десантно-штурмової бригади, загинув 22 листопада 2023 року, захищаючи Куп’янськ Харківської області. Яцюк Денис, український військовий, колишній оператор дніпропетровського "51 каналу", член Національної спілки журналістів України, загинув 14 грудня 2023 року під Авдіївкою на Донеччині. Ряжських Роман, український журналіст, копірайтер, військовослужбовець ЗСУ, тяжко поранений під час артобстрілу поблизу Мар’їнки на Донеччині 4 січня 2024 року, помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.І. Мечникова 6 січня 2024 року. Кривцов Максим, український поет родом із Рівного, медійник, молодший сержант Збройних сил України, загинув 7 січня 2024 року. Петренко Володимир, журналіст і бібліотекар із Малина Житомирської області, військовослужбовець Збройних сил України, загинув унаслідок мінометного обстрілу 22 лютого 2024 року поблизу села Синьківка на Харківщині. Яковенко Антон, режисер монтажу телеканалу XSport родом з Кіровоградщини, мінометник 72-ї окремої бригади імені "Чорних запорожців", загинув 26 лютого 2024 року під Вугледаром. Самчук Олесь, випускник навчально-наукового інституту журналістики КНУ ім. Т.Шевченка родом з Рівненщини, мобілізувався в ЗСУ одразу після випуску в 2023 році, загинув під час виконання бойового завдання 11 березня 2024 року поблизу Кремінної. Оранський Микола, інженер ТЖК на Громадському, військовослужбовець ЗСУ, загинув під час виконання бойового завдання 22 березня 2024 року поблизу Роботиного Запорізької області. Топчій Андрій, журналіст видання "Факти", учасник АТО/ООС і повномасштабної війни, бойовий медик, загинув 20 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу Роботиного Запорізької області. Пушкарук Алла, журналістка видань "Український тиждень", "Читомо", журналістка і фотографка Українського добровольчого корпусу, згодом мінометниця. Родом із Волині. Загинула 25 квітня 2024 року на Донеччині внаслідок ракетного обстрілу. Сілюк Юрій, телеоператор Волинського телебачення, а згодом – Hromadske.Volyn (Луцьк), військовослужбовець тероборони. Загинув 26 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу Архангельського на Донеччині. Машлай Олександр, колишній головний редактор видання "Правий Поступ", військовослужбовець ЗСУ, загинув 7 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на Авдіївському напрямку. Цибух Ірина, українська журналістка родом зі Львова, менеджерка проєктів Суспільного, парамедикиня "Госпітальєрів", загинула 29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку.

Дані Інституту масової інформації (ІМІ) щодо загиблих і полонених медійників

За даними Інституту масової інформації, станом на 30 травня під час повномасштабної війни загинув 81 медійник. З них 10 загинули під час виконання професійних обов’язків, 71 — як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань.

Станом на 6 червня, за даними ІМІ, в Україні загинув 81 медійник, 10 з них – під час виконання професійної діяльності. Сайт ІМІ

Станом на травень 2024 року в російському полоні перебувають 29 цивільних українських медійників та ще четверо журналістів, які на момент захоплення росіянами були військовими.

Про це 30 травня під час пресконференції "Незаконне затримання, тортури, неволя: як і чому Росія веде війну проти українських медійників" повідомила директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.

За даними Романюк, усього з 2014 року в російському полоні побувало понад 100 українських та іноземних журналістів.

З початку повномасштабного вторгнення відомо про 20 випадків, коли росіяни відпустили журналістів додому, проте залишається декілька десятків непублічних справ щодо утримання медійників, які не можна висвітлювати з міркувань безпеки.

Серед полонених — журналіст агентства УНІАН Дмитро Хилюк, якого росіяни викрали ще на Київщині в березні 2022-го. Один з обміняних 31 травня українських військовополонених розповів, що перебував в одній камері з журналістом Дмитром Хилюком.

Журналіст інформаційної агенції УНІАН Дмитро Хилюк висвітлював політичні події, а також судові процеси, пов’язані з війною. Росіяни викрали його під час окупації села Козаровичі Вишгородського району Київської області. Хилюка забрали приблизно 4 березня 2022 року. Місцеві жителі розповідали, що приводом для затримання могла стати підозра, що він спілкується з українськими військовими та правоохоронними органами.

Раніше Росія вперше за майже рік визнала, що утримує українську журналістку Вікторію Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало підтвердження її батькові, Володимиру Рощину.

11 січня 2024 року голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що в російському полоні залишаються понад 25 журналістів України.