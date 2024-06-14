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Польща піднімала військові літаки через чергову масовану атаку РФ по Україні
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Польща піднімала військові літаки через чергову масовану атаку РФ по Україні

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Польський винищувач
Польський винищувач. Х/Міністерство оборони Польщі

Польські Збройні Сили в повітря піднімали літаки через російську атаку на Україну. Там попередили, що задіяна польська та союзницька авіація розпочала всі необхідні процедури.

Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

У своїй заяві польські військові повідомили, що їхні із союзниками літаки розпочали патрулювання в повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни.

"Це була ще одна напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдавала ударів крилатими ракетами і безпілотниками типу шахед по об'єктах на західній території України", — йдеться у повідомленні.

Цієї ночі вибухи пролунали щонайменше у трьох областях: Харківській, Запорізькій та Хмельницькій.

Польські військові зазначили, що подібна активність російської авіації була зафіксована в ніч на 12 червня під час ударів по західних областях України.

Також у ніч на 7 червня цього року польські винищувачі теж піднімалися через масовану атаку на Україну.

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