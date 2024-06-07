Польща піднімала у повітря літаки під час повітряної атаки територій України

Вночі 7 червня під час ракетної атаки України з боку Росії, Польща піднімала у повітря військові літаки.

Про це у соцмережі X повідомили в Оперативному командуванні польських Збройних сил.

Там зазначали, що авіація почала працювати в повітряному просторі Польщі, та попередили, що це "може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни".

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з завданням ударів крилатими ракетами, БПЛА "Shahed" та балістичними ракетами по об'єктах, розташованих у тому числі на західній території України", — йшлося у повідомленні.

Польські військові нагадали, що попередня активність російської авіації під час ударів по західних областях України була зафіксована в ніч проти 1 червня.

У ніч на 7 червня Росія завдала комбінованого повітряного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударних БПЛА "Shahed-131/136". В результаті роботи Сил оборони було знищено 48 дронів та всі ракети у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.