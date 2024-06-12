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Польща підняла літаки через повітряну атаку Росії
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Польща підняла літаки через повітряну атаку Росії

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Бойова авіація
Літак, ілюстративе фото. Оперативне командування Збройних сил Польщі/Х

Польща разом із союзниками підняла в повітря літаки у зв'язку з активністю дальньої авіації РФ, що спостерігається, за твердженням Варшави.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі на платформі Х.

"Увага, у південно-східній частині країни може спостерігатися підвищений рівень шуму, що пов'язано з початком роботи в нашому повітряному просторі польських та союзних літаків. Цієї ночі (12 червня 2024 року — ред.) спостерігається посилена активність дальньої авіації Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Збройні Сили Польщі востаннє застосовували схожі дії в ніч на 7 червня.

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