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Японія у 2025 році проведе конференцію з розмінування в Україні
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Японія у 2025 році проведе конференцію з розмінування в Україні

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Зеленський та Кішіда
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда (праворуч) тисне руку президенту України Володимиру Зеленському під час їхньої двосторонньої зустрічі після завершення зустрічі лідерів G7 у Хіросімі в неділю, 21 травня 2023 року. AP/Yuichi Yamazaki

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що Токіо восени 2025 року має намір провести міжнародну конференцію з питань розмінування в Україні.

Про це повідомило незалежне громадське інформаційне агентство новин в Японії Kyodo News.

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кішіда та президент України Володимир Зеленський 13 червня підписали безпекову угоду, де після цього глава японського уряду заявив про готовність провести конференцію з питань розмінування в Україні. Кішіда оприлюднив плани зустрічі для обговорення, як боротися з протипіхотними мінами, які російські війська залишають в Україні. Відповідно до японського законодавства та чинної конституції, Японія зможе постачати українській стороні лише нелетальну техніку та обладнання.

Цього року конференція з розмінування (UMAC2024) відбудеться у жовтні у Швейцарії.

Токіо раніше вже надавав допомогу Києву в галузі знешкодження мін. Японія передала Україні чотири установки ALIS, що дозволяють з великою точністю знаходити міни, а також 50 металодетекторів. Крім того, українські експерти раніше пройшли навчання з розмінування в Японії та Камбоджі.

У лютому Японія провела в Токіо конференцію з відновлення України, пообіцявши надати 100 мільйонів доларів у вигляді гранту на відновлення енергетичної інфраструктури. Під час заходу Японія та Україна також підписали 56 меморандумів про співпрацю в семи сферах, включаючи сільське господарство та цифровізацію.

Востаннє Кісіда та Зеленський проводили особисті двосторонні переговори у травні 2023 року на полях саміту G7 у Хіросімі, на заході Японії.

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