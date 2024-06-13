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Папа Римський зустрінеться з лідерами США, України, Франції та Індії на саміті G7
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Папа Римський зустрінеться з лідерами США, України, Франції та Індії на саміті G7

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Папа Римський Франциск
Папа Римський Франциск. AP

Папа Франциск візьме участь у саміті "Групи семи" (G7) під головуванням Італії, який 13 - 15 червня відбувається в Борґо-Еньяція, в регіоні Апулія на півдні країни. Заплановані зустрічі понтифіка з лідерами США, України, Франції та Індії.

Про це повідомляє Vatican News.

Як повідомили у пресслужбі Святого Престолу, у програмі передбачено низку двосторонніх зустрічей, зокрема з директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою, з президентом України Володимиром Зеленським, з президентом Франції Емануелем Макроном та премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо, президентом США Джо Байденом, премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Крім того, передбачені двосторонні зустрічі Папи Франциска з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, лідером Бразилії Луїсомз Інасіо Лула да Сілвою, а також з президентами Кенії та Алжиру.

Володимир Зеленський 13 червня, візьме участь у саміті Групи семи в Італії. Президент назвав 5 головних тем, які обговорюватимуться країнами "сімки" щодо України.

На саміті G7 під час зустрічей Зеленського із президентом США Джозефом Байденом і прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою будуть підписані двосторонні безпекові угоди.

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