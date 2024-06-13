Глава МЗС Кулеба привітав нові санкції США проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав ухвалення США санкцій проти Росії.

Про це Кулеба написав у своєму пості у соцмережі Х.

“Ми рішуче вітаємо новий пакет санкцій США щодо Росії та будь-кого, хто бажає допомогти Росії у військових зусиллях. З огляду на гучне скигління вищих пропагандистів російського режиму, ці заходи завдають удару саме там, де боляче”, — написав глава МЗС.

Він особливо привітав жорсткі заходи проти оборонно-промислової бази Росії та її доступу до технологій і ресурсів за кордоном.

“Придушення військової машини Путіна має вирішальне значення для глобальної безпеки. Будь-яка зброя, яку Росія не може виробити через обмеження ресурсів, є врятованим життям. Будь-який суб’єкт, який допомагає Росії у виробництві зброї, повинен зазнавати найсильнішого тиску”, — наголосив Кулеба.

Він додав, що потрібно позбавити фінансування та послабити російську військову машину, перш ніж вона спричинить ще більше страждань і руйнувань у всьому світі. За словами міністра, прості росіяни повинні усвідомити, що проблеми, з якими вони стикаються, є прямим наслідком рішень Москви. Починаючи від незаконної війни проти України і закінчуючи втручанням у справи інших країн.

США 12 червня запровадили понад 300 нових санкцій проти понад 300 фізичних та юридичних осіб у Росії та у країнах Азії, Близького Сходу, Європи, Африки та Карибського басейну. Під обмеження потрапили ті особи та компанії, чиї продукти та послуги досі дозволяли Росії підтримувати війну в Україні та ухилятись від західних санкцій.