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Глава МЗС Кулеба привітав нові санкції США проти РФ
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Глава МЗС Кулеба привітав нові санкції США проти РФ

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Глава МЗС Кулеба привітав нові санкції США проти РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. AP

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав ухвалення США санкцій проти Росії.

Про це Кулеба написав у своєму пості у соцмережі Х.

“Ми рішуче вітаємо новий пакет санкцій США щодо Росії та будь-кого, хто бажає допомогти Росії у військових зусиллях. З огляду на гучне скигління вищих пропагандистів російського режиму, ці заходи завдають удару саме там, де боляче”, — написав глава МЗС.

Він особливо привітав жорсткі заходи проти оборонно-промислової бази Росії та її доступу до технологій і ресурсів за кордоном.

“Придушення військової машини Путіна має вирішальне значення для глобальної безпеки. Будь-яка зброя, яку Росія не може виробити через обмеження ресурсів, є врятованим життям. Будь-який суб’єкт, який допомагає Росії у виробництві зброї, повинен зазнавати найсильнішого тиску”, — наголосив Кулеба.

Він додав, що потрібно позбавити фінансування та послабити російську військову машину, перш ніж вона спричинить ще більше страждань і руйнувань у всьому світі. За словами міністра, прості росіяни повинні усвідомити, що проблеми, з якими вони стикаються, є прямим наслідком рішень Москви. Починаючи від незаконної війни проти України і закінчуючи втручанням у справи інших країн.

США 12 червня запровадили понад 300 нових санкцій проти понад 300 фізичних та юридичних осіб у Росії та у країнах Азії, Близького Сходу, Європи, Африки та Карибського басейну. Під обмеження потрапили ті особи та компанії, чиї продукти та послуги досі дозволяли Росії підтримувати війну в Україні та ухилятись від західних санкцій.

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