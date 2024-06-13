Мінцифри сказало, які стартапи першими отримають $100 тисяч від Google

Підбито підсумки першого етапу Фонду підтримки для українських стартапів від Google. 100 тисяч доларів для свого бізнесу отримали 10 фірм. До 31 липня триває другий етап програми.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

По $100 тисяч отримають такі стартапи:

Ailand Systems — виготовляють автономні дрони для виявлення мін;

BazaIT — платформа пошуку працівників для технологічних компаній;

Carbominer — технології з уловлення вуглекислого газу з повітря;

Clearly — платформа для психотерапевтів та їхніх клієнтів;

Eddy — цифровий простір для інтерактивного навчального процесу;

Eventmate — застосунок для організаторів подій;

Natively — платформа для перетворення вебсайту на застосунок для iOS/Android;

Uspacy — CRM-система для оптимізації робочого процесу

Spendbase — платформа для оптимізації витрат компаній на створення програмного забезпечення, хмарні технології та корпоративні картки.

Окрім фінансування, стартапи можуть отримати додаткові $350 тисяч як кредити Google Cloud і підтримку від наставників.

Другий етап програми Фонду триває, стартапи можуть подавати заявки до 31 липня. Податися можуть проєкти, які:

мають реєстр в Україні;

на етапі після MVP з перевіреною тягою (продукт на ринку/ пілотні проєкти/ ранні доходи)

з перевіреною тягою (продукт на ринку/ пілотні проєкти/ ранні доходи) пріоритетом будуть компанії з місією соціального впливу

використовуватимуть грошову винагороду для розвитку чи відновлення бізнес-операцій, на які вплинула війна та подолання поточної кризи й викликів.

Фонду підтримки для українських стартапів від Google протягом 2022 року уже надав гранти 58 українським стартапам на загальну суму $5 млн. Нинішня програма розрахована на 2024-2025 роки.