Чотирнадцять українців заснували 4003 бізнесів за останні чотири роки. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру (ЄДР). На кожного з цих серійних підприємців припадає понад 100 компаній. При цьому рекордсмен серед серійних бізнесменів України відкриває 3-4 нових компанії на день у 2024 році.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що на одну компанію може припадати більше одного масового засновника, а з часом фірми можуть змінювати засновників.

Рекордну кількість компаній створив Ільницький Віталій Павлович — 1399 бізнесів від початку 2020 року. Варто зазначити, що цей бізнесмен впевнено підтримує своє лідерство й цьогоріч. Від початку року він відкриває приблизно 3-4 компанії на день: 507 компаній за пʼять місяців.

На другому місці Секо Сергій Олександрович — за даними ЄДР, він є засновником 810 компаній. Замикає трійку серійних підприємців Третяк Віталій Валентинович: 436 бізнесів за останні 4 роки.

При цьому майже половина масових засновників реєструють компанії у Києві — 1766 бізнесів або 44,1% від загальної кількості. Популярними серед серійних підприємців також є Львівщина (8,4%), Київщина (7,6%), Одещина (5,8%) та Дніпропетровщина (4,3%).

Де найчастіше реєструють компанії. Інфографіка Опендатабот

30,7% бізнесів, створені масовими засновниками, відкриваються у сфері оптової торгівлі. Ще 6% — у сфері наземного та трубопровідного транспорту і 5,5% у сфері охоронної служби.

Сфери бізнесів масових засновників. Інфографіка Опендатабот

Також зазначається, що серійними підприємцями бувають не лише люди, але й інші компанії. 77% таких компаній відкриваються у Києві та на Київщині.

Так, наприклад, 7 компаній створили ще 2019 бізнесів за той самий період. Лідером серед юридичних масових засновників є ТОВ "ТАЙКУН АП" — 532 компанії. ТОВ "АЛЬТОН ОБДЖЕКТ" стало ще одним масовим засновником серед юридичних осіб — 332 компанії. Трійку лідерів замикає ТОВ "БІЗНЕС ІННОВАЦІЯ": 305 компаній.

Серед таких компаній найпопулярнішими сферами також є оптова торгівля (46,5%) та будівництво (7,5%).

Сфери бізнесів, свторених компаніями-масовими засновниками. Інфографіка Опендатабот

За словами адвоката, арбітражного керуючого та юридичного інженера Опендатабот Дениса Попова, велика кількість зареєстрованих бізнесів на одній людині або компанії може бути тривожною ознакою — варто перевірити репутацію та інформацію про таку компанію перед взаємодією.

"Будь-який громадянин або компанія за законом може реєструвати необмежену кількість бізнесів. Водночас це дає змогу недобросовісному бізнесу реєструвати компанії на підставних осіб, які надалі не будуть нести відповідальність за зобовʼязання компанії. Найчастіше така тенденція зустрічається в бізнесах, що заздалегідь готуються до банкрутства або в компаніях-одноденках, які не мають на меті реально вести бізнес", — сказав він.

Раніше Опендатабот повідомляв, що за перший квартал 2024 року українці зареєстрували рекордні 74 050 нових ФОПів, що на 33,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.