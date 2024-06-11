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Німеччина допоможе відновленню України: Мінфіни країн підписали декларацію
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Німеччина допоможе відновленню України: Мінфіни країн підписали декларацію

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Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. AP/Markus Schreiber

Міністерства фінансів України та Німеччини підписали спільну декларацію про наміри щодо зміцнення двосторонньої співпраці для підтримки відновлення України після війни.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми не обмежуємося формою підтримки, яка потрібна Україні для перемоги у війні. Ми хочемо зробити свій внесок зараз, щоб Україна могла задати курс на майбутнє зростання через своє відновлення", --сказав міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

За його словами, йдеться не лише про фінансові ресурси, а й про розбудову інституційних можливостей для підтримки приватних компаній в Україні та сприяння інвестиціям.

Проєкт розвитку потенціалу фінансуватиме Мінфіном Німеччини, а KfW контролюватиме впровадження.

Партнери планують підписати базові угоди до кінця року, з якого моменту вони набудуть чинності. Декларація не є договором і не створює прав чи зобов’язань згідно з міжнародним правом.

Міністерство фінансів Німеччини доручило Банку розвитку KfW оцінити доцільність реалізації проєкту з фінансових консультацій для підтримки Мінфіну України. Проєкт також міг би підтримати Фонд розвитку бізнесу, щоб зробити його незалежною державною фінансовою установою, орієнтованою на українські малі та середні підприємства (МСП).

Фонд розвитку підприємництва наразі є ключовою інституцією з підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні. Загальна підтримка бізнесу, в межах всіх фінансових інструментів ФРП, становить близько 321 млрд грн, або 7,7 млрд євро (станом на 1 січня 2024 року).

"Підтримка малого і середнього бізнесу є одним із пріоритетів Уряду України та здійснюється завдяки державній програмі "Доступні кредити 5-7-9%". Експертна та фінансова підтримка від KfW дозволяє продовжувати забезпечення українського бізнесу доступним фінансуванням, що своєю чергою сприяє відновленню економіки країни в умовах повномасштабної війни РФ” — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко

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