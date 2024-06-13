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У Німеччині хочуть надсилати листи всім 18-річним із пропозицією служити в армії
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У Німеччині хочуть надсилати листи всім 18-річним із пропозицією служити в армії

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У Німеччині хочуть надсилати листи всім 18-річним із пропозицією служити в армії
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. AP

У Німеччині хочуть внести зміни до законодавства, щоб поповнити ряди збройних сил для зміцнення обороноздатності країни. Йдеться про законопроєкт, який дозволить уряду надсилати листи всім молодим людям, яким виповнюється 18 років — а це приблизно 400 000 щороку — із запитанням про їхнє бажання та здатність служити в армії.

Про це напередодні повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, пише АР.

Ті, хто отримає листа, повинні будуть дати відповіді на запитання. Потім армія запрошуватиме охочих пройти медичний огляд і вибере найбільш кваліфікованих для проходження військової служби протягом 6-23 місяців.

Дівчата, яким виповнилося 18 років, також отримають листи, сказав Пісторіус, але не будуть зобов'язані відповідати, оскільки конституція Німеччини не передбачає для них обов'язкової служби.

Якщо законопроєкт ухвалять, нова військова служба все одно буде добровільною і далекою від обов’язкового призову для молодих чоловіків, який в Німеччині призупинили в 2011 році після 55 років. Відтоді в країні не було обов’язкової військової та цивільної служби.

Якщо ця пропозиція стане законом, Пісторіус очікує, що з приблизно 400 000 молодих чоловіків, які щороку заповнюватимуть анкету, близько чверті виявлять інтерес до служби в армії. З них армія, швидше за все, обере 5000 найбільш кваліфікованих чоловіків, але є сподівання збільшити цю кількість у довгостроковій перспективі.

Виступаючи перед журналістами в Берліні, Пісторіус пояснив, що рівень загрози змінився порівняно з тим, який був кілька років тому.

“Росія вже два з половиною роки веде війну проти України — вона не лише ставить під сумнів заснований на правилах міжнародний порядок, вона його руйнує. Це нова загрозлива ситуація”, — сказав міністр оборони.

Зазначається, що кампанія є частиною зусиль, спрямованих на збільшення чисельності активних збройних сил до 203 000 із нинішніх 181 000. Під час холодної війни Німеччина мала понад 500 000 військ.

Закон про військовий обов'язок Німеччини все ще передбачає, що обов'язкова військова служба для чоловіків може бути відновлена, якщо парламент оголосить надзвичайний стан для оборони.

Як відзначає АР, після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, у Німеччині невпинно зростають заклики відновити певний вид військової служби, щоб бути краще підготовленими до можливих майбутніх воєн.

Через кілька днів після того, як Росія 24 лютого 2024 року напала на Україну, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв збільшити витрати Німеччини на оборону до цільового рівня НАТО в 2% валового внутрішнього продукту та створити спеціальний фонд на 100 мільярдів євро. Він сказав, що вторгнення стало “переломним моментом”.

Сам Пісторіус неодноразово заявляв, що Німеччина повинна стати “придатною для війни”, щоб мати можливість діяти як надійний стримуючий фактор разом зі своїми союзниками по НАТО.

У Британії правляча Консервативна партія в травні заявила, що всі 18-річні в країні повинні будуть проходити рік обов'язкової військової або цивільної державної служби, якщо вона виграє на національних виборах 4 липня.

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