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Росію звинувачують у застосуванні "тактики голодування" в Маріуполі
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Росію звинувачують у застосуванні "тактики голодування" в Маріуполі

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Росія в Маріуполі
Російський військовий поряд із технікою стоїть на дорозі у Маріуполі, захопленому РФ, 12 червня 2022 рік. AP

Росія застосовувала навмисну ​​схему тактики голодування під час 85-денної облоги українського міста Маріуполя на початку 2022 року, що було рівнозначно військовому злочину.

Про це пише британська газета The Guardian з посиланням на новий аналіз, поданий до Міжнародного кримінального суду.

Цей звіт подали до Міжнародного кримінального суду в Гаазі юристи Global Rights Compliance, які працюють разом з українським урядом. У ньому стверджується, що Росія та її лідери мали намір убити та завдати шкоди великій кількості мирних жителів.

Підраховано, що під час оточення та захоплення міста Маріуполя на початку війни в Україні загинуло 22 тисяч людей. Через кілька днів після облоги мирні жителі залишилися без води, газу та електрики, а температура впала нижче мінус 10 C.

Партнерка Global Rights Compliance Катріона Мердок зазначила, що метою дослідження було "з'ясувати, чи існує ширший наратив", який полягає у навмисній відмові російським військовим та їхньому керівництву в їжі та інших необхідних для життя зручностях — стратегія голоду, яка може бути прирівняна до воєнного злочину.

"Те, що ми спостерігали — це у російської атаки було чотири фази, починаючи з атак на цивільну інфраструктуру, припинення постачання електроенергії, опалення та води. Потім відмова в гуманітарній евакуації та навіть напади у той час, як допомогу не допустили", – сказала Мердок.

За її словами, поетапний обстріл Маріуполя продемонстрував, що Росія планувала захопити прифронтове місто без жалю до цивільних, яке, за оцінками, становило 450 000 людей до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

У висновку звіту йдеться, що приблизно 90% закладів охорони здоров’я та будинків у місті було зруйновано або пошкоджено під час облоги, а пункти видачі їжі та маршрути гуманітарної евакуації — розбомблені.

Оборона Маріуполя

Російські війська зруйнували Маріуполь Донецької області. Місто перебувало в блокаді армії РФ із початку березня 2022 року. Тодішній голова Донецької обласної військової адміністрації Кириленко повідомив, що за час війни у Маріуполі загинули від 20 до 22 тисяч людей. Українській владі вдалось верифікувати 33 тисячі людей, яких російські окупанти примусово вивезли з Маріуполя на окуповану територію Донеччини або у РФ. Мер Маріуполя Бойченко повідомив, що інфраструктура міста внаслідок боїв пошкоджена на 90%. Місто було захоплене росіянами у травні 2022 року.

16 травня командир "Азову" Денис Прокопенко, який перебував на "Азовсталі", повідомив, що наказ вищого військового командування для збереження життів особового складу виконано. Після цієї заяви ЗМІ повідомили, що з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі виїхало близько 10 автобусів з українськими військовими.

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