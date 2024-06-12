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Литва передасть Україні 14 бронетранспортерів М113
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Литва передасть Україні 14 бронетранспортерів М113

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Уряд Литви сьогодні 12 червня затвердив передачу українській армії 14 бронетранспортерів М113. Цього тижня вантаж має прибути до України.

Про це повідомляється на офіційному сайті литовського Міністерства оборони.

Зазначається, що дані броньовані машини призначені для посилення можливостей української армії з розмінування. М113 будуть передані Україні у межах участі Литви у Коаліції з розмінування, яку очолює Ісландія.

"Передача бронетехніки М113 була ініційована Міністерством національної оборони та армією Литви у відповідь на звернення українського уряду до союзників та з метою допомоги українській армії у протистоянні російській агресії", — додали в оборонному відомстві.

Раніше сьогодні стало відомо, що країни-учасниці Конференції з відновлення України виділили ще 35 мільйонів доларів на розмінування українських територій.

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