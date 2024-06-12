У ГУР підтвердили ураження двох Су-57 на аеродромі в РФ

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов підтвердив ураження двох російських винищувачів Су-57 на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ у ніч на 9 червня.

Про це він розповів в етері телемарафону.

Юсов наголосив, що аеродром на якому базувалися пошкоджені ударом Су-57 розташований за 600 км від українського кордону.

"Ми не коментували офіційно, чия це операція, але аналітики можуть робити свої припущення. Отже, стосовно підтвердження ураження ми можемо говорити про те, що один Су-57 має значні пошкодження, а інший — легші. Імовірно його можливо відновити швидше. Однак, факт — уперше уражено літаки Су-57 і вперше уражено одразу два таких "нових" російських винищувачі — гордість рашистських повітряних сил, які піддаються ураженню", — сказав представник ГУР.

Раніше ГУР повідомило, що 8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий російський винищувач Су-57.

Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні Повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.