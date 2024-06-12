Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У ГУР підтвердили ураження двох Су-57 на аеродромі в РФ
ГУРРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуЗброя і технологіїВійна

У ГУР підтвердили ураження двох Су-57 на аеродромі в РФ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Су-57
На території Росії вперше уражено винищувач Су-57. Супутникові знімки ГУР

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов підтвердив ураження двох російських винищувачів Су-57 на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ у ніч на 9 червня.

Про це він розповів в етері телемарафону.

Юсов наголосив, що аеродром на якому базувалися пошкоджені ударом Су-57 розташований за 600 км від українського кордону.

"Ми не коментували офіційно, чия це операція, але аналітики можуть робити свої припущення. Отже, стосовно підтвердження ураження ми можемо говорити про те, що один Су-57 має значні пошкодження, а інший — легші. Імовірно його можливо відновити швидше. Однак, факт — уперше уражено літаки Су-57 і вперше уражено одразу два таких "нових" російських винищувачі — гордість рашистських повітряних сил, які піддаються ураженню", — сказав представник ГУР.

Раніше ГУР повідомило, що 8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий російський винищувач Су-57.

Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні Повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Викрадення Росією українських дітей
FT: росіяни виставили викрадених українських дітей на сайтах з усиновлення
Салліван
США та Україна 13 червня підпишуть безпекову угоду — Салліван
Євгенія Закревська
Закревська: справи Майдану стали викликом для судової системи, але вироків могло бути більше
Армія РФ вдарила ракетою по житловому сектору Кривого Рогу. Є загиблі й поранені
Армія РФ вдарила ракетою по житловому сектору Кривого Рогу. Є загиблі й поранені

Вибір редакції
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
постріл з гармати Д-44 УДА під Вовчанськом
"Гармата, постріл!". Два дні з артилерійським розрахунком УДА під Вовчанськом
Дізнайтесь більше
Під час атаки по аеродрому РФ "Ахтубінськ" могли уразити не один, а два літаки Су-57 — ГУР
Під час атаки по аеродрому РФ "Ахтубінськ" могли уразити не один, а два літаки Су-57 — ГУР
На території Росії вперше уражено винищувач Су-57
На території Росії вперше уражено винищувач Су-57 — ГУР
Головне управління розвідки МОУ
Дрони ГУР атакували аеродром у Північній Осетії — джерело
У РФ стався масштабний збій в роботі електронних сервісів внаслідок DDoS-атаки ГУР
У РФ стався масштабний збій в роботі електронних сервісів внаслідок DDoS-атаки ГУР — джерела
На початок