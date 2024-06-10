Путін скаженіє, і реакція в Кремлі дуже гаряча: Юсов — про ураження Су-57

Очільник Кремля Володимир Путін скаженіє через ураження українськими Силами оборони новітнього російського винищувача Су-57.

Про це в етері телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Ми можемо констатувати сам факт ураження. Стосовно самої операції — ані підтвердити, ані спростувати. Але так, чудові новини: Путін, справді, скаженіє, і реакція в Кремлі дуже гаряча і відчутна. Тому що Су-57 вони намагалися ретельно ховати й оберігати. І в повітряний простір України ці Су-57 так і не потрапляли, тому що боялись їхнього збиття", — сказав він.

За словами представника ГУР, РФ використовувала Су-57 для завдання ракетних ударів по українських цивільних об'єктах та мирній інфраструктурі.

Юсов зазначив, що наразі є непідтверджена інформація про можливе ураження на аеродромі двох Су-57. За інформацією розвідки, у РФ до цього було близько десяти Су-57.

Напередодні ГУР повідомило, що 8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий російський винищувач Су-57.

Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. На озброєнні Повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.